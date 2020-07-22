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Формула 1 / Новость

Alfa Romeo пригласила Переса

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Alfa Romeo пригласила Переса
Автор:
, шеф-редактор
Соавтор: Луис Рамирес
22 июл. 2020 г., 12:23

Команда из Хинвилла предложила контракт мексиканскому гонщику Формулы 1

Гоночный коллектив Alfa Romeo предложил Серхио Пересу соглашение на 2021 год. Об этом написал обозреватель официального сайта Формулы 1 Лоуренс Баретто, прежде работавший в Motorsport Network. По сведениям Баретто, у Переса уже есть несколько приглашений из разных гоночных серий. Как минимум одно из этих приглашений исходит от участника Формулы 1.

Alfa Romeo заинтересовалась Пересом, так как команде нужен опытный гонщик, который помог бы определиться с направлением развития машины. Сейчас у Alfa Romeo один из самых медленных болидов в пелотоне: в квалификациях команда часто оказывается на последних местах, уступая даже Williams. Серхио Перес известен как пилот, хорошо разбирающийся в настройках и умеющий быть лидером коллектива.

В 2020 году за Alfa Romeo выступают Кими Райкконен и Антонио Джовинацци. Одного из пилотов ежегодно определяет Ferrari: это часть сделки между двумя командами. В этом сезоне таким гонщиком является Джовинацци. Таким образом, если Alfa Romeo захочет нанять Переса без необходимости согласования его кандидатуры с Ferrari, команде потребуется избавиться от Кими Райкконена.

Контракт с Райкконеном истекает в конце сезона-2020. Это значит, что Alfa Romeo не придется его увольнять: достаточно будет не заключать новый договор.

Серхио Перес уже выступал в команде, сейчас известной как Alfa Romeo. В этом коллективе мексиканец дебютировал в Формуле 1. В 2011-2012 годах Перес провел там два сезона; в то время коллектив из швейцарского Хинвилла назывался Sauber.

Серхио Перес, Racing Point RP20

Серхио Перес, Racing Point RP20

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Сейчас Серхио числится пилотом Racing Point. У спортсмена есть контракт с этой командой до конца 2022 года, однако владелец компании Лоуренс Стролл готов разорвать соглашение с Пересом, чтобы усадить на его место Себастьяна Феттеля. Место напарника Переса отдано сыну Лоуренса Лэнсу Строллу. 

«Думаю, очевидно, что кому-то придется уйти,  ответил Перес на вопрос о том, что произойдет в случае прихода в Racing Point Себастьяна Феттеля. – Я сам отец. И я ни за что бы не уволил своего сына».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Серхио Перес В Магазин
Команды Alfa Romeo
Автор Антон Погорельский

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