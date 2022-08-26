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Спустя всего несколько часов после объявления Audi о запуске собственной программы в Ф1 – пусть даже немцы и не подтвердили, что намерены выкупить контрольный пакет Sauber – в Alfa Romeo анонсировали прекращение сотрудничества со швейцарской командой.

В середине лета, когда слухи об Audi уже активно циркулировали в паддоке, представители Alfa Romeo объявили, что останутся с Sauber еще на год. Но это продление контракта оказалось последним.

«Alfa Romeo сообщает, что партнерство с Sauber Motorsport завершится в конце 2023 года, – гласит пятничное заявление. – Alfa Romeo объявила о возвращении в Ф1 в 2017 году и подготовила долгосрочную программу. В июле 2022-го мы объявили о продолжении партнерства с Sauber на 2023 год, учитывающая обнадеживающие результаты в первой половине сезона – это касалось как результатов, так и маркетинга. Сотрудничество с командой складывалось позитивно.

Так как в 2022 году произойдет экономический и промышленный разворот бренда, сейчас Alfa Romeo исследует имеющиеся возможности, чтобы понять, что будет наилучшим с точки зрения долговременной стабильности и позиционирования бренда».

Отвечая на вопрос Motorsport.com, генеральный директор Alfa Romeo Жан-Филипп Импарато отметил, что интерес Sauber к сотрудничеству с Audi не оставил его компании иного выбора.

«Мы не станем менять бизнес-модель Alfa Romeo, – пояснил он. – Когда кто-то переходит к действию, каким бы оно ни было, мы просто предпринимаем ответные шаги. Вот и все.

Тут нет никакого стресса, правда. Мне нужно учитывать множество факторов. Бренд Alfa Romeo существует 112 лет, для нас открыт весь мир.

Эта история получилась позитивной. 2021 год впервые за долгое время принес Alfa Romeo прибыль. Так что я не напуган и даже, сказал бы, не озабочен всеми теми дискуссиями, что идут в паддоке.

Я достаточно суров, чтобы концентрироваться на каждодневных потребностях бизнеса».

Пока нет определенности с тем, захотят ли в Alfa Romeo сотрудничать с другой командой, чтобы после 2023 года сохранить присутствие в Ф1. В теории такой вариант мог бы сработать с Haas, которая, как Sauber, использует моторы Ferrari.

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