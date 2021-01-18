Alfa Romeo представит новый болид в Польше
Команда решила не ограничиваться показом ливреи в соцсетях и проведет традиционную презентацию
В связи с коронавирусными ограничениями в 2021 году многие команды Формулы 1 решили не проводить отдельных презентаций новых машин, предпочтя показать их на предсезонных тестах в Бахрейне. Однако в Alfa Romeo от традиции презентаций отказываться не стали.
При этом, швейцарская команда, выступающая под итальянским брендом, выбрала не самое стандартное место для проведения презентации – столицу Польши Варшаву. Вероятно, это связано с титульным спонсором команды – польской компанией Orlen.
Машина будет представлена 22 февраля, а впервые на трассе ее можно будет увидеть 12 марта, когда в Бахрейне стартуют трехдневные тесты.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Франко Нуньес