Alfa Romeo представит новый болид в Польше

В связи с коронавирусными ограничениями в 2021 году многие команды Формулы 1 решили не проводить отдельных презентаций новых машин, предпочтя показать их на предсезонных тестах в Бахрейне. Однако в Alfa Romeo от традиции презентаций отказываться не стали.

При этом, швейцарская команда, выступающая под итальянским брендом, выбрала не самое стандартное место для проведения презентации – столицу Польши Варшаву. Вероятно, это связано с титульным спонсором команды – польской компанией Orlen.

Машина будет представлена 22 февраля, а впервые на трассе ее можно будет увидеть 12 марта, когда в Бахрейне стартуют трехдневные тесты.