Alfa Romeo последней в Формуле 1 официально представила новую машину

Гоночный коллектив Alfa Romeo провел последнюю презентацию среди команд Формулы 1. Команда продемонстрировала публике новую машину на автодроме в Барселоне перед началом коллективных тестов.

На самом деле, болид Alfa Romeo С39 уже прошел обкатку: чемпион мира Кими Райкконен проехал на этом автомобиле несколько кругов в рамках съемочного дня. Однако тот заезд прошел до официальной презентации.

