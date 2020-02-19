Alfa Romeo последней в Формуле 1 официально представила новую машину

Гоночный коллектив Alfa Romeo провел последнюю презентацию среди команд Формулы 1. Команда продемонстрировала публике новую машину на автодроме в Барселоне перед началом коллективных тестов.

На самом деле, болид Alfa Romeo С39 уже прошел обкатку: чемпион мира Кими Райкконен проехал на этом автомобиле несколько кругов в рамках съемочного дня. Однако тот заезд прошел до официальной презентации.

Y este es el C39 de @alfaromeoracing



And here we are the new Alfa Romeo C39 pic.twitter.com/u6lGJ5SVYV — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 19, 2020

Пилотами Alfa Romeo в сезоне-2020 останутся финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци. Резервистом будет поляк Роберт Кубица. Именно Кубица первым сядет за руль С39 на тестах в Барселоне. Наиболее заметное место в ливрее Alfa Romeo заняли логотипы компании Orlen, которая спонсирует Кубицу: реклама этой фирмы размещена на боковых понтонах и заднем антикрыле С39.