Alfa Romeo последней в Формуле 1 официально представила новую машину
В Барселоне состоялась презентация Alfa Romeo C39. На этом автомобиле в 2020 году будут выступать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци
Гоночный коллектив Alfa Romeo провел последнюю презентацию среди команд Формулы 1. Команда продемонстрировала публике новую машину на автодроме в Барселоне перед началом коллективных тестов.
На самом деле, болид Alfa Romeo С39 уже прошел обкатку: чемпион мира Кими Райкконен проехал на этом автомобиле несколько кругов в рамках съемочного дня. Однако тот заезд прошел до официальной презентации.
Y este es el C39 de @alfaromeoracing— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) February 19, 2020
And here we are the new Alfa Romeo C39 pic.twitter.com/u6lGJ5SVYV
Пилотами Alfa Romeo в сезоне-2020 останутся финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци. Резервистом будет поляк Роберт Кубица. Именно Кубица первым сядет за руль С39 на тестах в Барселоне. Наиболее заметное место в ливрее Alfa Romeo заняли логотипы компании Orlen, которая спонсирует Кубицу: реклама этой фирмы размещена на боковых понтонах и заднем антикрыле С39.
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Ливрея Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Ливрея Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Ливрея Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Ливрея Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
Татьяна Кальдерон, Роберт Кубица, Антонио Джовинацци и Кими Райкконен рядом с автомобилем Alfa Romeo
Фотограф: Alfa Romeo
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Презентация Alfa Romeo
|Пилоты
|Кими Райкконен В Магазин , Антонио Джовинацци
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Антон Погорельский
Alfa Romeo последней в Формуле 1 официально представила новую машину
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