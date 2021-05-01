Alfa Romeo попросила отменить штраф Райкконена в Имоле

Alfa Romeo попросила FIA пересмотреть наказание, полученное Кими Райкконеном на Гран При Эмилии-Романьи. Финн после финиша гонки получил штраф в 30 секунд за нарушение под сейфти-каром, который отбросил его с девятого места на 13-е.

В режиме машины безопасности перед рестартом после красного флага Райкконен вылетел с трассы, из-за чего потерял свою позицию. По правилам, он должен был либо вернуть прежнее положение до рестарта, либо заехать на пит-лейн и возобновить гонку оттуда. Вместо этого финн просто вернулся на трассу и рестартовал не с того места, с которого должен был.

В Alfa Romeo рассказали, что сложность правил спровоцировала путаницу. В команде не знали, как действовать правильно, и запросили пояснение у дирекции гонки. В ожидании ответа Райкконену сказали просто ехать по трассе, не меняя положения.

Однако ответ дирекции поступил так поздно, что в момент рестарта пилот Alfa Romeo оказался не на своей позиции. В команде считают это достаточным основанием для изменения решения стюардов. Конференция Alfa Romeo и FIA по этому вопросу состоится сегодня вечером.