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Формула 1 / Гран При Эмилии-Романьи Новости

Alfa Romeo попросила отменить штраф Райкконена в Имоле

Автор:
, редактор Ф1 (Global)

В команде надеются вернуть Кими в очки

Alfa Romeo попросила отменить штраф Райкконена в Имоле

Alfa Romeo попросила FIA пересмотреть наказание, полученное Кими Райкконеном на Гран При Эмилии-Романьи. Финн после финиша гонки получил штраф в 30 секунд за нарушение под сейфти-каром, который отбросил его с девятого места на 13-е.

В режиме машины безопасности перед рестартом после красного флага Райкконен вылетел с трассы, из-за чего потерял свою позицию. По правилам, он должен был либо вернуть прежнее положение до рестарта, либо заехать на пит-лейн и возобновить гонку оттуда. Вместо этого финн просто вернулся на трассу и рестартовал не с того места, с которого должен был. 

В Alfa Romeo рассказали, что сложность правил спровоцировала путаницу. В команде не знали, как действовать правильно, и запросили пояснение у дирекции гонки. В ожидании ответа Райкконену сказали просто ехать по трассе, не меняя положения. 

Однако ответ дирекции поступил так поздно, что в момент рестарта пилот Alfa Romeo оказался не на своей позиции. В команде считают это достаточным основанием для изменения решения стюардов. Конференция Alfa Romeo и FIA по этому вопросу состоится сегодня вечером.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Эмилии-Романьи
Пилоты Кими Райкконен
Команды Alfa Romeo
Автор Джонатан Нобл

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