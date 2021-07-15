Alfa Romeo пообещала сюрпризы в 2022 году

С 2021 года в Формуле 1 начал действовать потолок бюджетов, который сейчас ограничивает расходы команд до 145 млн долларов в сезон. В 2022-м также будет изменен технический регламент, после чего в Ф1 вернутся машины с граунд эффектом.

Босс Alfa Romeo Фредерик Вассер полагает, что два этих фактора дают его команде шанс на серьезный прорыв.

«Уже в этом году с введением потолка бюджетов мы сделали шаг в сторону новой Формулы 1, которую увидим в 2022-м, – цитирует Вассера официальный сайт чемпионата. – При больших изменениях в регламенте всегда есть возможность сделать мощный шаг вперед. А потолок бюджетов только увеличивает эти шансы.

Мы очень эффективно используем ресурсы, много лет работаем под нынешним потолком бюджетов и нам не придется проводить болезненную перестройку, как некоторым соперникам. Мы чувствуем, что можем стать сюрпризом в новую эру Ф1».

Сейчас Alfa Romeo занимает восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 2 очка за 9 Гран При.