Alfa Romeo пообещала перестроить команду под Боттаса

Со следующего сезона Валттери Боттас сменит Кими Райкконена в команде Alfa Romeo. Имя его напарника пока не известно, однако глава команды Фредерик Вассер уже заявил, что именно Боттас будет лидером обновленного коллектива. А заодно объяснил, почему был сделан выбор именно в пользу действующего напарника Льюиса Хэмилтона.

«Если вы посмотрите не последние три-четыре сезона, то Валттери всегда был в тройке лучших пилотов чемпионата, – цитирует Вассера издание RacingNews365.com. – Он показывает сравнимую с Хэмилтоном скорость и всегда был близок к нему в квалификациях.

Более того, я никогда не смотрел только на чистую скорость. Мне кажется, Валттери ищет проект, в котором он мог бы быть лидером. А мы ищем лидера команды на ближайшие пару лет. Полагаю, мы сможем построить нашу команду вокруг Боттаса.

Если посмотреть на последние 25 лет истории Формулы 1, все успешные команды были построены вокруг конкретных пилотов. Это был Алонсо в Renault, Феттель в Red Bull, Шумахер в Ferrari и Льюис в Mercedes. Мы бы хотели использовать ту же схему, и Валттери для этого подходит.

Полагаю, наши с ним цели совпадают. Ему нужна стабильность. Речь не о том, чтобы он оказался в зоне комфорта, а о том, чтобы он был уверен в долгосрочном будущем. Мы хотим того же. К тому же смену регламента со следующего года мы рассматриваем как огромную возможность».