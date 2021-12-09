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Формула 1 / Гран При Абу-Даби Новости

Alfa Romeo пообещала Кими оставить его в покое

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На болиде финского гонщика появилась шуточная надпись

Alfa Romeo пообещала Кими оставить его в покое

На задней панели болида Alfa Romeo финского гонщика Кими Райкконена появилась забавная надпись, посвященная одному из самых известных эпизодов в его карьере.

«Дорогой Кими. Теперь мы оставим тебя в покое».

 

Это очевидная отсылка к легендарной фразе самого Райкконена. В 2012 году в гонке в Абу-Даби Кими сказал своему инженеру по радио «Просто оставьте меня в покое, я знаю что делаю». Слова стали знаменитыми, и в последствии их начали печатать на майках для болельщиков финского пилота.

Предстоящий Гран При в Абу-Даби станет для Райкконена прощальным. Он завершает карьеру в Формуле 1, а в следующем сезоне за Alfa Romeo станут выступать Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу.

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