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Формула 1 / Презентация Alfa Romeo Новости

Alfa Romeo поможет спонсору делать турбины для моторов в 100 000 л.с.

Команда Формулы 1 заключила соглашение о сотрудничестве с производителем турбин Accelleron

Alfa Romeo поможет спонсору делать турбины для моторов в 100 000 л.с.
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Команда Sauber, выступающая в Формуле 1 под брендом Alfa Romeo, объявила о контракте с новым спонсором. Это Accelleron, подразделение шведско-шведцарского концерна ABB по производству турбин для сверхмощных двигателей внутреннего сгорания.

В рамках контракта Accelleron окажет финансовую поддержку команде, а в ответ специалисты по аэродинамике из Sauber Technologies помогут в проектировании турбин, используя свой опыт по просчитыванию распределения воздушных потоков.

Кроме того, Sauber поделится со своим новым спонсором опытом работы с инновационными материалами и производством из них деталей, если таковые окажется разумно использовать в конструкции турбин.

Речь идет о турбонагнетателях для двигателей мощностью от 500 киловатт до 80 мегаватт. Это от 680 до 108 800 лошадиных сил. Как правило, это дизельные моторы, которые используются на судах, для привода локомотивов и в промышленности.

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