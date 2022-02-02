Alfa Romeo представит машину после предсезонных тестов
Автор: Александра Шубина , редактор
Сами заезды коллектив проведет в специальной расцветке
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Команда Формулы 1 Alfa Romeo представит миру свой новый автомобиль 27 февраля, после первых предсезонных тестов в Барселоне – об этом коллектив сообщил в социальных сетях.
Во время тестов, которые состоятся с 23 по 25 февраля, автомобиль будет покрашен в специальную расцветку. Окрас, используемый по ходу сезона, в коллективе как раз представят через два дня после окончания заездов.
Вчера, 1 февраля, также стал известен индекс нового шасси Alfa Romeo – C42. Напомним, что в прошлом году машина команды получила «внеочередное» имя С41, поскольку ожидалось, что индекс С40 займет болид 2022-го. Однако, по всей видимости, в коллективе передумали.
По информации, известной на данный момент, первой покажет свой болид Aston Martin.
Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году
|Дата
|Команда
|Индекс машины
|10 февраля
|Aston Martin
|AMR22
|11 февраля
|McLaren
|MCL36
|14 февраля
|AlphaTauri
|AT03
|17 февраля
|Ferrari
|F1-75
|18 февраля
|Mercedes
|W13
|21 февраля
|Alpine
|A522
|?
|Red Bull
|RB18
|27 февраля
|Alfa Romeo
|C42
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Alfa Romeo представит машину после предсезонных тестов
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