Alfa Romeo представит машину после предсезонных тестов

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Команда Формулы 1 Alfa Romeo представит миру свой новый автомобиль 27 февраля, после первых предсезонных тестов в Барселоне – об этом коллектив сообщил в социальных сетях.

Во время тестов, которые состоятся с 23 по 25 февраля, автомобиль будет покрашен в специальную расцветку. Окрас, используемый по ходу сезона, в коллективе как раз представят через два дня после окончания заездов.

Вчера, 1 февраля, также стал известен индекс нового шасси Alfa Romeo – C42. Напомним, что в прошлом году машина команды получила «внеочередное» имя С41, поскольку ожидалось, что индекс С40 займет болид 2022-го. Однако, по всей видимости, в коллективе передумали.

По информации, известной на данный момент, первой покажет свой болид Aston Martin.

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году