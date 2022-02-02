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Формула 1 Новости

Alfa Romeo представит машину после предсезонных тестов

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, редактор

Сами заезды коллектив проведет в специальной расцветке

Alfa Romeo представит машину после предсезонных тестов
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Команда Формулы 1 Alfa Romeo представит миру свой новый автомобиль 27 февраля, после первых предсезонных тестов в Барселоне – об этом коллектив сообщил в социальных сетях. 

 

Во время тестов, которые состоятся с 23 по 25 февраля, автомобиль будет покрашен в специальную расцветку. Окрас, используемый по ходу сезона, в коллективе как раз представят через два дня после окончания заездов. 

Вчера, 1 февраля, также стал известен индекс нового шасси Alfa Romeo – C42. Напомним, что в прошлом году машина команды получила «внеочередное» имя С41, поскольку ожидалось, что индекс С40 займет болид 2022-го. Однако, по всей видимости, в коллективе передумали.

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По информации, известной на данный момент, первой покажет свой болид Aston Martin.

Расписание презентаций команд Формулы 1 в 2022 году

Дата Команда Индекс машины
10 февраля Aston Martin AMR22
11 февраля McLaren MCL36
14 февраля AlphaTauri AT03
17 февраля Ferrari F1-75
18 февраля Mercedes W13
21 февраля Alpine A522
? Red Bull RB18
27 февраля Alfa Romeo C42
 

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