Alfa Romeo показала тизер нового болида

Команда Alfa Romeo опубликовала финальный тизер нового болида 2020 года. Его премьера состоится уже завтра, непосредственно перед стартом предсезонных тестов в Барселоне.

Сам болид уже можно было увидеть на обкатке на автодроме Фьорано. Однако судя по тизеру, тамошняя ливрея была далека от окончательной. По крайней мере на новом фото отчетливо видно, что верхняя часть болида окрашена красным.

Интересно, что если попытаться увеличить яркость тизера в графическом редакторе, дабы лучше рассмотреть скрытые детали машины, то в затемненной нижней его части проступает надпись Nice Try :-), которая переводится как «Хорошая попытка».