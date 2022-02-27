Alfa Romeo показала ливрею C42. Так что скрывали?

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Как и было обещано, в воскресенье утром команда Alfa Romeo провела презентацию нового болида 2022 года с индексом C42. Фактически, публике представили только ливрею на примере живой машины в видеотрансляции и предоставленных прессе тизерах.

Сам болид в камуфляжном окрасе мы уже видели и на тестах в Барселоне, и еще раньше, на выкатке во Фьорано. После того, как к униформе команды добавилось больше черного цвета, мы ожидали, что и ливрея станет более черной. Однако этого не произошло: доминирующими остались белый и красный цвета. Второго же оттенка стало больше: теперь его можно увидеть на носовой части и на кожухе двигателя.

«Начало сезона – всегда особо захватывающее время, во время которого мы видим результат длительной работы сотен людей, – сказал глава коллектива Фредерик Вассер. – Мы с нетерпением ждем, когда сможем увидеть С42 в гонках, – и дело не только в том, что это первый автомобиль, построенный нами в рамках новых правил. Мы полностью уверены, что этот болид поможет команде сделать большой шаг вперед и приблизиться к первым рядам на стартовой решетке».

Не было объявлено и о появлении какого-либо нового спонсора: «титульником» все еще остается компания Orlen. Вообще, из презентации осталось не ясно, почему Alfa Romeo так долго тянула с представлением. Возможно, команда просто не хотела делать это в один день с другими участниками Ф1, чтобы не распылять внимание прессы.

Что касается технической составляющей автомобиля, то об этом вы уже могли читать в нашем анализе.

Напомним, что по итогам тестов в Барселоне именно Alfa Romeo из-за технических неполадок проехала меньше всего кругов. За пилотом этой команды Валттери Боттасом осталось и худшее время круга за три дня тестов.