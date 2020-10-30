Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

Кими Райкконен и Антонио Джовинацци останутся в Alfa Romeo на сезон-2021. Команда подтвердила контракты обоих пилотов, которые выступают в ее составе с начала 2019 года.

Для финского пилота предстоящий чемпионат станет уже 20-м в Формуле 1. Он дебютировал в серии в сезоне-2001 вместе с Sauber, которая была переименована в Alfa Romeo два года назад, но не выступал в ней в 2010 и 2011 годах.

Джовинацци сохранил свое место в команде, несмотря на многочисленные слухи о его возможной замене. Многие предполагали, что Антонио уступит кокпит Alfa Romeo одному из выступающих в Формуле 2 юниоров Ferrari, однако в итоге этого не случилось.

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

«Кими не нуждается в представлениях, – прокомментировал новость босс команды Фредерик Вассер. – Его талант очевиден всем с 2001 года, и я все еще вижу его страсть и мотивацию каждый раз, когда наблюдаю за ним в работе.

С ним мы можем быть уверены на 100%, что он покажет все, на что способна машина. Он настоящий лидер для людей, которые с ним работают.

Антонио сильно закончил прошлогоднюю кампанию и также хорошо продолжил прогрессировать в 2020 году. И на трассе, и в комнате для брифингов с инженерами он играет одну из ключевых ролей в нашей команде, и он полностью заслужил новый контракт на сезон-2021».

Решение о продлении соглашения с Джовинацци означает, что теперь Мик Шумахер, Каллум Илотт и Роберт Шварцман могут рассчитывать лишь на место в Haas.

По слухам, один из кокпитов в коллективе Джина Хааса должен занять еще один нынешний пилот Ф2 Никита Мазепин. Предполагается, что напарником в итоге будет объявлен Шумахер, лидирующий в настоящий момент в молодежном первенстве за два этапа до конца сезона.

Объявление о контракте с Райкконеном и Джовинацци также означает, что у Серхио Переса фактически осталось лишь два варианта для продолжения карьеры в Ф1. Мексиканец наряду с Нико Хюлькенбергом является одним из кандидатов на замену Алексу Элбону в Red Bull. Кроме того, по слухам, Чеко может оказаться в Williams.

Последняя формально подтвердила свой состав еще летом, объявив, что сохранит Джорджа Расселла и Николя Латифи, однако с тех пор команда сменила владельца. О переговорах между менеджментом Переса и командой заявляют многие авторитетные источники на протяжении последних недель. Если они в итоге договорятся, Расселл рискует потерять место в команде.

Составы Ferrari, McLaren, Renault и Aston Martin официально подтверждены. Кроме того, объявлено и о том, что Пьер Гасли остается в AlphaTauri, а Mercedes осталось лишь договориться с Льюисом Хэмилтоном о продлении соглашения – действующий чемпион мира должен остаться в команде. Таким образом по одному свободному кокпиту осталось в каждом из коллективов Red Bull. Еще две открытые на данный момент вакансии – в Haas.