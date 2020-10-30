Формула 1
Формула 1
R
Формула 1
Гран При Италии
04 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Тосканы
11 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Сингапура
18 сент.
Отменен
R
Формула 1
Гран При России
25 сент.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Японии
09 окт.
Отменен
R
Формула 1
Гран При Айфеля
09 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Португалии
23 окт.
Мероприятие окончено
Отчет Результаты
R
Формула 1
Гран При Эмилии-Романьи
Билеты
27 окт.
Следующее событие через
15 Часов
:
27 Минут
:
18 Секунд
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Турции
Билеты
13 нояб.
Следующее событие через
13 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Бахрейна
Билеты
27 нояб.
Первая тренировка через
28 дней
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Сахира
Билеты
04 дек.
Следующее событие через
34 дня
Перейти к полному расписанию
R
Формула 1
Гран При Абу-Даби
Билеты
11 дек.
Первая тренировка через
42 дня
Перейти к полному расписанию
Смотреть все:
Расписание Результаты Турнирная таблица
Билеты
Войти

Motorsport Network

TV Билеты Магазин

Скачать приложения

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Магазин
Предыдущая Следующая
Формула 1 / Новости

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

Поделились
Комментарии
Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци
Автор:

Состав команды из Хинвиля останется тем же – уже третий сезон подряд. Об этом объявлено официально

Кими Райкконен и Антонио Джовинацци останутся в Alfa Romeo на сезон-2021. Команда подтвердила контракты обоих пилотов, которые выступают в ее составе с начала 2019 года.

Читайте также:

Для финского пилота предстоящий чемпионат станет уже 20-м в Формуле 1. Он дебютировал в серии в сезоне-2001 вместе с Sauber, которая была переименована в Alfa Romeo два года назад, но не выступал в ней в 2010 и 2011 годах.

Джовинацци сохранил свое место в команде, несмотря на многочисленные слухи о его возможной замене. Многие предполагали, что Антонио уступит кокпит Alfa Romeo одному из выступающих в Формуле 2 юниоров Ferrari, однако в итоге этого не случилось.

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39

Антонио Джовинацци, Alfa Romeo Racing C39, Кими Райкконен, Alfa Romeo Racing C39

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

«Кими не нуждается в представлениях, – прокомментировал новость босс команды Фредерик Вассер. – Его талант очевиден всем с 2001 года, и я все еще вижу его страсть и мотивацию каждый раз, когда наблюдаю за ним в работе.

С ним мы можем быть уверены на 100%, что он покажет все, на что способна машина. Он настоящий лидер для людей, которые с ним работают.

Антонио сильно закончил прошлогоднюю кампанию и также хорошо продолжил прогрессировать в 2020 году. И на трассе, и в комнате для брифингов с инженерами он играет одну из ключевых ролей в нашей команде, и он полностью заслужил новый контракт на сезон-2021».

 

Решение о продлении соглашения с Джовинацци означает, что теперь Мик Шумахер, Каллум Илотт и Роберт Шварцман могут рассчитывать лишь на место в Haas.

По слухам, один из кокпитов в коллективе Джина Хааса должен занять еще один нынешний пилот Ф2 Никита Мазепин. Предполагается, что напарником в итоге будет объявлен Шумахер, лидирующий в настоящий момент в молодежном первенстве за два этапа до конца сезона.

Объявление о контракте с Райкконеном и Джовинацци также означает, что у Серхио Переса фактически осталось лишь два варианта для продолжения карьеры в Ф1. Мексиканец наряду с Нико Хюлькенбергом является одним из кандидатов на замену Алексу Элбону в Red Bull. Кроме того, по слухам, Чеко может оказаться в Williams.

Последняя формально подтвердила свой состав еще летом, объявив, что сохранит Джорджа Расселла и Николя Латифи, однако с тех пор команда сменила владельца. О переговорах между менеджментом Переса и командой заявляют многие авторитетные источники на протяжении последних недель. Если они в итоге договорятся, Расселл рискует потерять место в команде.

Составы Ferrari, McLaren, Renault и Aston Martin официально подтверждены. Кроме того, объявлено и о том, что Пьер Гасли остается в AlphaTauri, а Mercedes осталось лишь договориться с Льюисом Хэмилтоном о продлении соглашения – действующий чемпион мира должен остаться в команде. Таким образом по одному свободному кокпиту осталось в каждом из коллективов Red Bull. Еще две открытые на данный момент вакансии – в Haas.

Читайте также:

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса

Предыдущая новость

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса

Следующая новость

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Загрузить комментарии

Об этой статье

Серия Формула 1
Пилоты Кими Райкконен , Антонио Джовинацци
Команды Alfa Romeo
Автор Олег Карпов

Самое читаемое Сегодня

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци
Формула 1 Формула 1 / Новости

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

«В мае они говорили нам совсем другое». Тодт упрекнул Red Bull
Формула 1 Формула 1 / Новость

«В мае они говорили нам совсем другое». Тодт упрекнул Red Bull

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона
Формула 1 Формула 1 / Новость

Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона

Как сезон Шварцмана повлияет на отношения с Ferrari – и шансы стать звездой Формулы 1. Мнения итальянца и россиянина
Формула 2 Формула 2 / Аналитика

Как сезон Шварцмана повлияет на отношения с Ferrari – и шансы стать звездой Формулы 1. Мнения итальянца и россиянина

Экклстоун: Я понял, что гибридные моторы – большая ошибка, но было уже поздно
Формула 1 Формула 1 / Новость

Экклстоун: Я понял, что гибридные моторы – большая ошибка, но было уже поздно

Самое важное:

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци
Формула 1 Формула 1 / Новости

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса
Формула 1 Формула 1 / Новость

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой
Формула 1 Формула 1 / Самое интересное

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

Самое читаемое

1
Формула 1

Экклстоун назвал лучшего пилота Ф1. Это не Сенна, не Шумахер и даже не Хэмилтон

2
Формула 1

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

32мин
3
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

4
Формула 1

«В мае они говорили нам совсем другое». Тодт упрекнул Red Bull

5
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

18мин

Самое важное:

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты
Формула 1

Состав Формулы 1 на 2021 год: слухи и факты

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци
Формула 1

Alfa Romeo подтвердила контракты с Райкконеном и Джовинацци

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса
Формула 1

У тренера Расселла проявились симптомы коронавируса

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой
Формула 1

Гран При Эмилии-Романьи: пять вопросов перед гонкой

Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона
Формула 1

Хилл усомнился в ценности побед Хэмилтона

Последние видео

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры 03:10
Формула 1

Круг на Ferrari по трассе в Муджелло – запись с бортовой камеры

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1 06:28
Формула 1

Почему сезон-2020 – золотой год для Формулы 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1 07:41
Формула 1

Пузырение, выбор составов и другое | Брифинг Mercedes AMG F1 после ГП 70-летия Ф1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 03:18
Формула 1

Лучшие фото с Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1 01:01
Формула 1

Стартовая решетка Гран При по случаю 70-летия Формулы 1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2020 Motorsport Network. Все права защищены.