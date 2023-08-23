Alfa Romeo подготовила специальную ливрею для этапа в Зандфорте

В прошедшем январе команда Ф1 Alfa Romeo уже устраивала благотворительную акцию совместно с немецким мастером граффити BOOGIE. Тогда же были озвучены планы провести в течение года аукцион, на который будут выставлены различные лоты во главе с настоящим шасси в оригинальной ливрее.

Именно на таких машинах, кузовные панели которых расписаны хитроумным переплетением букв – в нем скрыто название самой команды, ее спонсоров и имена гонщиков – выступят в предстоящий уик-энд на Гран При Нидерландов Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй. Та же стилистика будет использована для комбинезонов пилотов и оформления гаража.

За прошедшие месяцы шоу-кар Alfa в аналогичной раскраске можно было увидеть в самых разных местах. Недавно он экспонировался в одном из отелей Цюриха, а по ходу уик-энда в Зандфорте будет выставлен в зрительской зоне.

Любопытно, что из официального анонса команды следует, будто реальные C43 ее пилотов сам BOOGIE окрасил вручную из баллончика. Учитывая, сколь серьезно в Ф1 ведут борьбу с лишним весом машин, верится в подобное не без труда.

После 12 прошедших этапов сезона Alfa Romeo занимает девятую строчку в Кубке конструкторов.