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Alfa Romeo подготовила специальную ливрею для этапа в Зандфорте

Благотворительный проект, реализованный вместе с художником BOOGIE, призван собрать средства в помощь детям

Джанлука Д'Алессандро
Автор:
Ливрея Alfa Romeo C43 для Гран При Нидерландов

В прошедшем январе команда Ф1 Alfa Romeo уже устраивала благотворительную акцию совместно с немецким мастером граффити BOOGIE. Тогда же были озвучены планы провести в течение года аукцион, на который будут выставлены различные лоты во главе с настоящим шасси в оригинальной ливрее.

Именно на таких машинах, кузовные панели которых расписаны хитроумным переплетением букв – в нем скрыто название самой команды, ее спонсоров и имена гонщиков – выступят в предстоящий уик-энд на Гран При Нидерландов Валттери Боттас и Чжоу Гуаньюй. Та же стилистика будет использована для комбинезонов пилотов и оформления гаража.

За прошедшие месяцы шоу-кар Alfa в аналогичной раскраске можно было увидеть в самых разных местах. Недавно он экспонировался в одном из отелей Цюриха, а по ходу уик-энда в Зандфорте будет выставлен в зрительской зоне. 

Любопытно, что из официального анонса команды следует, будто реальные C43 ее пилотов сам BOOGIE окрасил вручную из баллончика. Учитывая, сколь серьезно в Ф1 ведут борьбу с лишним весом машин, верится в подобное не без труда. 

После 12 прошедших этапов сезона Alfa Romeo занимает девятую строчку в Кубке конструкторов. 

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