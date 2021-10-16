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Формула 1 Новости

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?

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Руководитель команды Фредерик Вассер обрадовался увеличению числа гонок. На этом Alfa Romeo сможет заработать

Alfa Romeo поддержала новый календарь. Из-за своей продажи?

После публикации предварительного календаря Формулы 1 на 2022 год руководитель команды Alfa Romeo Фредерик Вассер поспешил поддержать увеличение числа гонок, отметив, что это позитивно для всех участников.

При этом стоит помнить о слухах о том, что в следующий гоночный уик-энд в Остине может быть заключено соглашение о продаже команды Sauber, выступающей под именем Alfa Romeo, холдингу Andretti.

По другим слухам, глава команды Mercedes Тото Вольф прямо заявил о том, что с ростом числа этапов в календаре Формулы 1 стоимость каждой конкретной команды увеличивается. Если верить словам Вольфа, владельцы Alfa Romeo могли бы поднять стоимость сделки после публикации нового календаря. От того слова Вассера выглядят несколько предвзято.

«Надо понимать, что чем больше этапов в году будет, тем большую выручку получит чемпионат, – цитирует Вассера Gpfans.com. – Но при этом нельзя избежать ситуаций, когда в течении трех недель проходит по три этапа. Так что определенно придется сокращать формат уик-эндов до трех дней.

И все же надо воспринимать новый календарь позитивно и не жаловаться на большое количество гонок. Чем больше гонок – тем лучше для чемпионата. Уверен, что мы найдем решение как убедить все команды».

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