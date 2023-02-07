Alfa Romeo первой в Ф1 показала машину 2023 года. Она красно-черная

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В отличие от соперников, Alfa Romeo провела свою презентацию рано утром – а главное, показала не ливрею, а полноценную машину 2023 года.

Первое, что сразу бросается в глаза – новая цветовая гамма. После того, как в январе команду покинули Роберт Кубица и его нефтяной спонсор, в Хинвиле договорились с онлайн-казино Stake. Уже тогда было видно, что новые партнеры тяготеют к темным тонам.

В итоге машина, на которой предстоит выступать Валттери Боттасу и Чжоу Гуаньюю, оказалась выкрашенной в красный и темно-серый (который в действительности можно назвать почти черным). Красным выкрашены передняя и задняя части шасси. Темно-серому отдана большая площадь в середине.

Последний, кроме того, является фамильным для Sauber, так что в новой ливрее можно увидеть символизм – сезон-2023 станет для команды последним под именем Alfa Romeo, после чего она ненадолго вернется к исходному наименованию, чтобы с 2026-го превратиться в Audi – чьи фирменные цвета, к слову, как раз красный и черный.

Примечательно, что логотип Alfa Romeo с огнедышащим змеем теперь можно отыскать только на кончике носового обтекателя. Упоминания бренда есть также в задней части капота и на заднем крыле. Зато по всему шасси можно отыскать множество наклеек титульного спонсора Stack.

Состав команды остался тем же, что в прошлом году, а вот в ее менеджменте произошли серьезные перестановки. Фредерик Вассер, который руководит в Хинвиле последние годы, перешел в Ferrari. Андреас Зайдль, прежде возглавлявший McLaren, теперь будет координировать гоночную программу Audi, а опытный менеджер Алессандро Аллюни Брави возглавил команду в немного странной должности представителя.

Вице-чемпион Формулы 2 Тео Пуршер будет официальным резервным гонщиком.

Alfa Romeo C43 Фото: Alfa Romeo

Если говорить об отличиях C43 от прошлогодней модели, то в передней части сложно рассмотреть что-нибудь революционное. Передняя подвеска сохранила схему с толкающими рычагами. А вот начиная с кокпита и до задних колес разница с C42 вполне заметна.

Входные отверстия понтонов стали меньше и очень напоминают прошлогоднюю Ferrari F1-75. При этом форма понтонов, плавно спускающихся к днищу, заставляет вспомнить о Red Bull RB18.

Детали Alfa Romeo C43 Фото: Alfa Romeo

Другим стало и решение капота двигателя. У С43 он выглядит более рельефным и имеет выраженную ступеньку в нижней части, задняя часть которой служит отверстием для выхода горячего воздуха в сторону заднего крыла. В 2022-м мы видели что-то очень похожее у Red Bull и особенно Alpine. Сходство с последней усиливает расположение прорезей охлаждения.

Наконец, верхний воздухозаборник над головой пилота, требования к которому изменились после прошлогодней аварии Чжоу Гуаньюя в Сильверстоуне, теперь состоит из четырех входных каналов, причем верхние чуть смещены назад.

Детали Alfa Romeo C43 Фото: Alfa Romeo

«Я очень горд тем, чего мы добились за последние месяцы, – сказал технический директор Ян Моншо. – Создание новой машины всегда требует от команды колоссальных усилий.

Наша новинка стала развитием прошлогодней модели с учетом изменений в регламенте. Мы произвели серьезные изменения в тех областях, где нужны были улучшения.

Надеюсь, машина будет даже быстрее своей успешной прошлогодней предшественницы, но что еще важнее – станет более надежной. Мы приложили к этому немало сил.

Пришло время проверить, на что она будет способна на трассе. Я рад возвращению гонок и уверен, что мы сможем добиться большего».

В ближайшую пятницу, 10 февраля, команда проведет обкатку своей новинки в Барселоне в формате съемочного дня. Уже известно, что каждый из гонщиков получит по половине дня в кокпите.

Следующей свою церемонию проведет AlphaTauri. Она состоится в субботу 11 февраля в Нью-Йорке. Уже известно, что команда покажет только раскраску своей машины AT04. Подробнее о презентациях участников Ф1 перед сезоном 2023 года читайте в нашем специальном разделе.