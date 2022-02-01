Alfa Romeo отказалась от коробок передач и подвески Ferrari

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Вслед за увольнением Антонио Джовинацци Alfa Romeo еще раз продемонстрировала, что ее связи с Маранелло уже не столь прочны, как совсем недавно. Сохранив силовые установки Ferrari, швейцарцы предпочли самостоятельно разрабатывать к сезону-22 два других важных узла – коробку передач и заднюю подвеску.

Эту новость можно назвать неожиданной, однако у нее есть вполне логичное объяснение: главный конструктор Ян Моншо избрал собственную концепцию для нового шасси С40 с граунд-эффектом.

Слухи доносят, что машина для Валттери Боттаса и Гуаньюя Чжоу получит короткую колесную базу, тогда как в Ferrari предпочли, напротив, сделать свое шасси более длинным. Из-за этого детали от алой машины проекта 674 – в частности, выполненная по тянущей схеме задняя подвеска – просто не подойдут Alfa Romeo.

Самостоятельно изготовив углепластиковый картер коробки, в Хинвиле, кроме того, смогут решить и аэродинамические задачи. В частности, это позволит готовить собственные пакеты для конкретных трасс.

В Sauber традиционно занимались вопросами аэродинамики своими силами – благо, еще со времен сотрудничества с BMW у команды есть первоклассная труба для продувок.

При этом на новой C40 будет стоять тот же «супербыстрый» мотор, что и у самой Ferrari. Поговаривают, что после многочисленных часов на стенде он вышел надежным и впечатляюще мощным…