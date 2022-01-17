Alfa Romeo: От работы с юниорами Ferrari не отказываемся

Команда Alfa Romeo по-прежнему готова рассматривать варианты трудоустройства пилотов из юниорской программы Ferrari – но не готова брать себя долгосрочные обязательства в этой сфере. Об этом недавно заявил руководитель итало-швейцарского коллектива Фредерик Вассер.

Напомним, сотрудничество между двумя коллективами Ф1 длится уже не одно десятилетие. Sauber (именно эта команда выступает сейчас под «псевдонимом» Alfa Romeo) использует двигатели Ferrari с 1997 года – за исключением 4-х сезонов, когда была заводским коллективом BMW. И в том же 1997 году гонщиками команды впервые были пилоты, связанные со Скудерией – Никола Ларини и Джанни Морбиделли.

С 2018 года одним из пилотов Sauber/Alfa Romeo обязательно был гонщик, подготовленный в рамках юниорской программы Ferrari: в течение одного сезона им был Шарль Леклер, трех следующих – Антонио Джовинацци. Хотя официально ни одна из сторон это не подтверждала, в паддоке традиционно считалось, что обязательное трудоустройство юниора Скудерии является частью долгосрочного соглашения между двумя коллективами.

Летом появилась информация, что начиная с сезона 2022 года Sauber будет свободна от соответствующего обязательства – и осенью команда объявила, что Антонио Джовинацци в межсезонье будет заменен Гуаньюем Чжоу, последние три сезона выступавшим в Формуле 2.

«Да, мы выбрали другой вариант – но на этом основании не стоит думать, что мы отказываемся от работы с гонщиками Ferrari в будущем, – объяснил Вассер ситуацию в беседе с журналистами Motorsport.com. – Просто в этом аспекте надо отдельно обсуждать ситуацию перед началом каждого сезона. Составы команды невозможно спланировать на десять лет вперед.

К тому же, и у Ferrari ситуация может меняться. Далеко не каждый год у этой команды есть пилот, который может выступить в чемпионате мира. Поэтому мы хотим обсуждать каждую кандидатуру и каждую возможность отдельно – и представители Ferrari в этом вопросе с нами полностью согласны».

Напомним, что в настоящий момент самыми успешными пилотами юниорской программы являются Мик Шумахер и Роберт Шварцман (официально немец – в отличие от того же Джовинацци –по-прежнему считается ее участником). Сын семикратного чемпиона Ф1 в этом году проведет второй сезон в составе команды Haas – в то время как россиянин недавно был объявлен тест-пилотом Ferrari.