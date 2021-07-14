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Формула 1 Новость

Alfa Romeo останется в Формуле 1 на (вроде бы) еще три года

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, главный редактор

Швейцарская команда Sauber продолжит выступать под спонсорским «псевдонимом»

Alfa Romeo останется в Формуле 1 на (вроде бы) еще три года

Компания Alfa Romeo продлила нынешнее соглашение с швейцарской командой Sauber еще на несколько лет. Стороны не озвучили срок нового контракта – но источники сообщают, что итальянская марка будет представлена в Формуле 1 как минимум до конца 2024 года.

Напомним, что Alfa Romeo по сути является титульным спонсором проекта. Разработкой, производством и эксплуатацией гоночных автомобилей занимаются сотрудники Sauber, использующееся оборудование также принадлежит швейцарской команде. Владельцем последней является швейцарская же инвестиционная компания Longbow Finance – никак не связанная с концерном Stellantis, частью которой является Alfa Romeo.

Итальянская марка после длительного перерыва вернулась в Формулу 1 в 2018 году. В этом сезоне команда выступала под именем Alfa Romeo Sauber F1 Team, а в следующем году была переименована в Alfa Romeo Racing.

Условиями сотрудничества является согласие гоночной команды иметь в своем составе одного из гонщиков, имеющих контракт с Ferrari. В первый год этим гонщиком был Шарль Леклер, в настоящий момент им является Антонио Джовинацци. Сейчас многие эксперты предполагают, что в следующем сезоне итальянца может сменить Мик Шумахер.

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