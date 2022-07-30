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Формула 1 Новость

Alfa Romeo останется в Формуле 1 еще на год

Глава итальянской компании Жан-Филип Импарато подтвердил, что сотрудничество с Sauber продолжится в нынешнем формате в сезоне-2023

Люк Смит
Автор:
, редактор Ф1
Alfa Romeo останется в Формуле 1 еще на год
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На фоне многочисленных слухов о стремлении Audi выкупить контрольный пакет команды Sauber F1 в преддверии дебюта в чемпионате мира в 2026 году эксперты называли ключевым решение Alfa Romeo. 

Этот бренд  2019 года является титульным спонсором и техническим партнером швейцарцев, однако миланский автопроизводитель никогда не стремился к многолетнему соглашению и продлевал его ежегодно – как правило, во второй половине лета. 

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Если бы в этот раз Alfa Romeo не подтвердила бы продолжение программы, это прямо указывало бы на альянс Sauber и Audi.

Однако во вторник в интервью агентству Reuters генеральный директор бренда Жан-Филип Импарато подтвердил, что Alfa останется в Ф1 и в 2023 году.

«Я подписал все бумаги сегодня утром, – рассказал он. – Каждый год в июле мы оцениваем ситуацию. Если в будущем мы сочтем, что более не заинтересованы [в Ф1] или не возвращаем здесь свои инвестиции – тогда будем думать, как быть. 

Но пока все остается в обычном порядке».

В самой команде отказалась от комментариев по поводу этого заявления. 

Ранее Импарато говорил о формате «двойного руководства» Sauber, которая в нынешнем сезоне ощутимо прибавила и занимает шестую строчку в Кубке конструкторов. Год назад команда стала только девятой. 

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