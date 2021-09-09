Alfa Romeo определится со вторым пилотом в начале октября

За минувшую неделю стала известна судьба сразу 6-ти мест в командах Формулы 1 на следующий сезон. AlphaTauri объявила о продолжении сотрудничества с Пьером Гасли и Юки Цунодой, Williams – о приходе Алекса Элбона в пару к Николя Латифи, Alfa Romeo – о замене Кими Райкконена на Валттери Боттаса, Mercedes – о контракте с Джорджем Расселлом.

В итоге свободной осталась только одна вакансия – место второго пилота в команде Alfa Romeo. Неудивительно, что в паддоке Гран При Италии руководитель этого коллектива Фредерик Вассер пользовался особенной популярностью среди журналистов. Однако француз поспешил сообщить прессе, что в ближайшие недели ждать от него новостей не стоит.

«Мы не торопимся принять решение, – в частности сообщил Вассер. – И готовы дать претендентам время показать, на что они способны. Всем претендентам».

Нетрудно догадаться, что речь идет в том числе о пилотах Формулы 2 – в частности, в последние дни сразу несколько источников (включая источники обозревателя Motorsport.com Адама Купера) сообщили, что лидирующий в серии Гуанью Чжоу постепенно стал главным кандидатом на место в итало-швейцарской команде. В сентябре состоятся два этапа Ф2 – в Монце и в Сочи – что должно дать возможность лучше оценить силы молодых гонщиков на данный момент времени.

«К концу сентября у нас сложится хорошая картина происходящего в младших формулах, – подтвердил Вассер. – И в начале октября мы примем решение».

Руководитель Alfa Romeo также упомянул о некоторых конкретных претендентах – в том числе о сейчас выступающем за команду Антонио Джовинацци и о пилоте Mercedes в Формуле Е (и одном из запасных пилотов команды Ф1) Нике де Врисе.

«Ситуация с де Врисом с моей точки зрения выглядит сложной. Ведь у него серьезные связи с Mercedes. Было бы намного проще договориться с кем-то, связанным с Ferrari. Если у человека контракт с Mercedes, это сложнее.

Антонио в прошлом был одной из составляющих наших договоренностей с Ferrari и будет темой наших будущих обсуждений с Ferrari. Мы крепко связаны с Ferrari и открыто все обсуждаем вместе – так что, я не вижу каких-либо проблем договориться с Антонио и Ferrari.

Возможны любые варианты, и Антонио – один из них. Антонио хорошо делает свою работу. Однако мы воспользовались отличной возможностью договориться с Валттери. И теперь уже не так важно, будет ли вторым пилотом опытный гонщик или новичок – мы в любом случае сможем опереться на опыт и скорость Валттери.

Если возвращаться к Антонио, давайте посмотрим, как для него сложатся следующие две-три гонки. Надеюсь, своим хорошим результатом в Нидерландах [7-е место в квалификации] он перевернул очередную не очень приятную страницу – и вдобавок нынешняя ситуация может дополнительно его мотивировать. Нам же с нашими акционерами нужна более ясная картина, чтобы мы могли принять решение».