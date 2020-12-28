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Формула 1 / Новость

Alfa Romeo определилась с доработкой болида в 2021 году

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Alfa Romeo определилась с доработкой болида в 2021 году
Автор:
, ответственный редактор

В Хинвиле собрались изменить носовой обтекатель

Команда из Хинвила уже распланировала, как потратит токены на доработку болида к сезону-2021. В Alfa Romeo решили понизить лобовое сопротивление машины за счет нового носового обтекателя, которому еще предстоит пройти краш-тесты.

Перед 2021 годом все команды Формулы 1 ограничены в работе над машинами. Шасси на следующий сезон заморожены, а менять аэродинамику можно лишь используя полученные от FIA жетоны на доработку. 

Alfa Romeo завершила сезон-2020 на восьмом месте в Кубке конструкторов, всего на четырех Гран При попав в очковую зону. В команде рассчитывают значительно увеличить скорость за счет новой силовой установки Ferrari, которую получат в 2021 году. Однако, чтобы не полагаться только на мотор, в Хинвиле собираются доработать и аэродинамику. 

Набрав всего 8 очков в сезоне-2020, итало-швейцарская команда показала свой худший результат с 2017 года. Однако, добиться прогресса в Кубке конструкторов Alfa Romeo будет крайне непросто, ведь ставшая седьмой AlphaTauri в 2020 году набрала на 99 очков больше. 

В 2021 году командам придется изменить днища болидов, что приведет к потере примерно 10% прижимной силы за счет уменьшения контроля над воздушными потоками. В такой ситуации верным ходом может оказаться работа над лучшим разрезанием толщи воздуха передней частью машины.

Поэтому Ян Моншо, технический директор Alfa Romeo, поручил главному дизайнеру Луке Фурбатто разработать носовой обтекатель по последней моде, введенной Mercedes. Сейчас его используют почти все команды, за исключением Ferrari, ее клиентов и Williams.

И если один клиент Ferrari - Haas - решил сосредоточиться на коробке передач Ferrari для 2021 году, то в Хинвиле ставку делают на большую аэродинамическую эффективность передней части болида.

Новому носовому обтекателю Alfa Romeo еще предстоит пройти фронтальный краш-тест и омологацию FIA. А сами возможности Хинвила ограничены бюджетом, который не достигает введенного в Ф1 потолка. Но в команде настроены добиться прогресса за счет сработанной пары опытных пилотов в лице Кими Райкконена и Антонио Джовинацци.

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Об этой статье

Серия Формула 1
Команды Alfa Romeo
Автор Франко Нуньес

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