Alfa Romeo определилась с датой презентации новой машины
Стали известны дни показа новых машин девяти команд Формулы 1.
Alfa Romeo 18 и 19 февраля проведет двухдневное мероприятие в Барселоне. В первый день компания будет показывать свои новые дорожные автомобили, а во второй посетители мероприятия отправятся на трассу Формулы 1 «Каталунья», где покажут новый болид гоночной команды.
Alfa Romeo стала девятой командой, про которую известны даты презентации новой машины. Из восьми предыдущих шесть объявили о презентации сами, еще о двух стало известно из неподтвержденных источников.
В прошлом чемпионате Alfa Romeo набрала 57 очков и заняла восьмое место в Кубке конструкторов. В 2020 году за команду продолжат выступать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.
Дополнительная информация: Норман Фишер
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Иван Матушкин
Alfa Romeo определилась с датой презентации новой машины
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