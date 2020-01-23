Alfa Romeo определилась с датой презентации новой машины

Alfa Romeo 18 и 19 февраля проведет двухдневное мероприятие в Барселоне. В первый день компания будет показывать свои новые дорожные автомобили, а во второй посетители мероприятия отправятся на трассу Формулы 1 «Каталунья», где покажут новый болид гоночной команды.

Alfa Romeo стала девятой командой, про которую известны даты презентации новой машины. Из восьми предыдущих шесть объявили о презентации сами, еще о двух стало известно из неподтвержденных источников.

В прошлом чемпионате Alfa Romeo набрала 57 очков и заняла восьмое место в Кубке конструкторов. В 2020 году за команду продолжат выступать Кими Райкконен и Антонио Джовинацци.

Дополнительная информация: Норман Фишер