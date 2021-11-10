Alfa Romeo объявит имя второго пилота в Формуле 1 во вторник

Выступающая в Формуле 1 команда Alfa Romeo определилась с именем своего второго пилота на 2022 год и объявит это имя в ближайший вторник, 16 ноября. Об этом руководитель коллектива Фредерик Вассер рассказал в прямом эфире, организованном французским телеканалом Canal+.

Место в итало-швейцарском коллективе (который некоторое время назад объявил о заключени многолетнего контракта с Валттери Боттасом) оставалось последней вакансией в Формуле 1 на следующий год. Главными претендентами на него в последние месяцы считались выступающий за команду в течение последних трех сезонов Антонио Джовинацци и китайский пилот Гуанью Чжоу, занимающий сейчас второе место в чемпионате Формулы 2.

Если команда предпочтет Чжоу, тот в 2022 году станет единственным новичком чемпионата.

В теории к Alfa Romeo может присоединиться Тео Пуршер, который входит в юниорскую программу швейцарского коллектива. 18-летний пилот, дебютировав в этом году в Формуле 2 (где Чжоу проводит уже третий сезон), одержал две победы и находится на 5-й строчке общего зачета. Вассер не раз заявлял, что переход в Ф1 в следующем году был бы для Пуршера преждевременным – однако отдельные эксперты допускают, что в итоге может быть реализован и такой вариант.