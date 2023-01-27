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В пятницу утром Alfa Romeo подтвердила, что ее новым титульным спонсором станет «лайфстайл-бренд» Stake, который заменит в этом качестве польскую нефтяную компанию Orlen.

Онлайн-казино и тотализатор Stake с регистрацией на антильском острове Кюрасао ведет свою историю с 2017 года. Сейчас у компании большой пакет спонсорских программ, который включает британский футбольный клуб «Эвертон».

Объявлено, что в партнерстве с Alfa Romeo планируется провести «серию всемирных перфомансов и событий в рамках календаря Ф1».

Назначенный днем ранее глава команды Алессандро Аллюни Брави отметил: «Мы приветствуем Stake в качестве титульного ко-партнера, что открывает новую эру для обиех сторон.

Интерес к Формуле 1 значительно вырос в последние годы, и интерес со стороны таких брендов, как Stake, показывает те огромные возможности, которые предлагает спорт.

Мы рады пополнить свое портфолио таким брендом и с интерсом ждет программу, которую они подготовят для болельщиков».

Alfa Romeo покажет свою машину Ф1 для сезона-2023 7 февраля. Отказ от сотрудничества с Orlen означает, что Роберт Кубица больше не будет запасным пилотом команды – почти наверняка эту функцию будет выполнять Тео Пуршер, гонщик Ф2 из Академии Sauber.