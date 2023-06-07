Alfa Romeo объявила о назначении Ки своим техническим директором
Британец, этой весной расставшийся с McLaren, продолжит карьеру в команде из Хинвиля
Если на рынке пилотов Формулы 1 стоит почти полный штиль, то перестановки среди инженерных сотрудников и менеджеров происходят с завидным постоянством. Об очередной из них стало известно во вторник – с 1 сентября Джеймс Ки станет техническим директором Alfa Romeo, сменив на этом посту Яна Моншо.
Это позволяет говорить, что именно Ки выбрали в Audi и Sauber, чтобы строить машины для их совместного проекта, который стартует с 2026 года. Джеймс хорошо знаком нынешнему главе Sauber Motorsport Андреасу Зайдлю по совместной работе в McLaren в 2019-22 годах.
Для Джеймса команда из Хинвиля уже является знакомой – он проработал в ней три года, начиная с 2010-го – после чего ушел в Toro Rosso. Именно Ки построил Sauber С31, за рулем которой Серхио Перес едва не выиграл в Малайзии, а всего в сезоне-2012 они с Камуи Кобаяши завоевали четыре призовых кубка.
«Я рад приветствовать возвращение Джеймса в Хинвиль, где он поможет нам создавать будущую команду, – цитирует Зайдля пресс-служба. – Здесь все здорово изменилось с момента его ухода, но сохранились прежние драйв и целеустремленность, которые позволяли добиваться успеха во время его предыдущего отрезка в Sauber.
Для нас назначение Джеймса является ключевым шагом. Он обладает огромным опытом, не только как технический директор, но и в других ролях. Он возглавит процесс трансформации технической структуры, которая даст нам все необходимые инструменты в будущем».
Сам Ки назвал предстоящие преобразования в Sauber одними из важнейших в истории команды.
Он отметил: «Впереди у нас много работы, но я уверен, что все сотрудники в Хинвиле полны желания и стремления вывести нас на вершину.
Мы знаем, что это потребует времени, сил и настойчивости, а результаты усилий проявятся только через два года. Но впереди интересное приключение, уже есть план работ, и мне не терпится взяться за дело».
Самого Ки в McLaren сменил перешедший из Red Bull Роб Маршалл.
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