Alfa Romeo объявила о назначении Ки своим техническим директором

Если на рынке пилотов Формулы 1 стоит почти полный штиль, то перестановки среди инженерных сотрудников и менеджеров происходят с завидным постоянством. Об очередной из них стало известно во вторник – с 1 сентября Джеймс Ки станет техническим директором Alfa Romeo, сменив на этом посту Яна Моншо.

Это позволяет говорить, что именно Ки выбрали в Audi и Sauber, чтобы строить машины для их совместного проекта, который стартует с 2026 года. Джеймс хорошо знаком нынешнему главе Sauber Motorsport Андреасу Зайдлю по совместной работе в McLaren в 2019-22 годах.

Для Джеймса команда из Хинвиля уже является знакомой – он проработал в ней три года, начиная с 2010-го – после чего ушел в Toro Rosso. Именно Ки построил Sauber С31, за рулем которой Серхио Перес едва не выиграл в Малайзии, а всего в сезоне-2012 они с Камуи Кобаяши завоевали четыре призовых кубка.

«Я рад приветствовать возвращение Джеймса в Хинвиль, где он поможет нам создавать будущую команду, – цитирует Зайдля пресс-служба. – Здесь все здорово изменилось с момента его ухода, но сохранились прежние драйв и целеустремленность, которые позволяли добиваться успеха во время его предыдущего отрезка в Sauber.

Для нас назначение Джеймса является ключевым шагом. Он обладает огромным опытом, не только как технический директор, но и в других ролях. Он возглавит процесс трансформации технической структуры, которая даст нам все необходимые инструменты в будущем».

Сам Ки назвал предстоящие преобразования в Sauber одними из важнейших в истории команды.

Он отметил: «Впереди у нас много работы, но я уверен, что все сотрудники в Хинвиле полны желания и стремления вывести нас на вершину.

Мы знаем, что это потребует времени, сил и настойчивости, а результаты усилий проявятся только через два года. Но впереди интересное приключение, уже есть план работ, и мне не терпится взяться за дело».

Самого Ки в McLaren сменил перешедший из Red Bull Роб Маршалл.

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