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Формула 1 Новости

Alfa Romeo объявила о контракте с Боттасом

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Mercedes освободила место для Расселла

Alfa Romeo объявила о контракте с Боттасом

Пилот Mercedes Валттери Боттас сменит команду ближайшей зимой. Финн переберется в Alfa Romeo, которая объявила о многолетнем контракте с ним. 

В Alfa Romeo Боттас займет место Кими Райкконена, который на прошлой неделе объявил о завершении карьеры в конце сезона. А самого Боттаса в Mercedes заменит Джордж Расселл. О переходе должны объявить на этой неделе. 

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Боттас проводит пятый сезон в Mercedes и его лучшим достижением стали титулы вице-чемпиона мира в двух последних сезонах. За неполных пять сезонов он выиграл 9 гонок и завоевал 17 поул-позиций.

В Alfa Romeo Боттас воссоединится с главой команды Фредериком Вассером, с которым работал в команде ART в Формуле 3 и GP3.

«В моей карьере начинается новая глава, – сказал Боттас. – Я рад присоединится к Alfa Romeo на 2022 год и далее. Этот бренд не нуждается в представлении, за ним стоят великие страницы в истории Ф1. Потенциал команды ясен и я рад, что смогу вести ее вверх по классификации, особенно учитывая новый регламент в 2022 году.

Я горд тем, чего добился в Брэкли, и полностью сосредоточен на завершении своей работы в этом сезоне, ведь мы боремся за титул».

Пока не ясно, кто станет партнером Боттаса в следующем сезоне. Возможно, место сохранит за собой Антонио Джовинацци, но среди его конкурентов называют Алекса Элбона, Ника де Вриса и Гуанью Чжоу.

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