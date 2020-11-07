Alfa Romeo о выборе Джовинацци: На нас не давили

Alfa Romeo одной из последних назвала состав на 2021 год. В ходе сезона предполагалось, что команда может сменить даже обоих пилотов сразу, но в итоге места в кокпитах остались за Кими Райкконеном и Антонио Джовинацци.

Одного из пилотов команды выбирает Ferrari. Ходило множество слухов о том, что это место достанется Мику Шумахеру, но его отдали Джовинацци. Босс Alfa Romeo Фредерик Вассер заверил, что его не принуждали к такому решению.

«У нас хорошие рабочие отношения с Ferrari, – цитирует Вассера Auto Motor und Sport. – А следовательно, и выбор пилота был совместным решением. На нас ничто не давило, у нас было открытое обсуждение с Ferrari и пилотами. Пилот должен вписываться в команду и чувствовать себя в ней комфортно».