Alfa Romeo о выборе Джовинацци: На нас не давили
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Вассер заверил, что его не принуждали продлить контракт с Антонио
Alfa Romeo одной из последних назвала состав на 2021 год. В ходе сезона предполагалось, что команда может сменить даже обоих пилотов сразу, но в итоге места в кокпитах остались за Кими Райкконеном и Антонио Джовинацци.
Одного из пилотов команды выбирает Ferrari. Ходило множество слухов о том, что это место достанется Мику Шумахеру, но его отдали Джовинацци. Босс Alfa Romeo Фредерик Вассер заверил, что его не принуждали к такому решению.
«У нас хорошие рабочие отношения с Ferrari, – цитирует Вассера Auto Motor und Sport. – А следовательно, и выбор пилота был совместным решением. На нас ничто не давило, у нас было открытое обсуждение с Ferrari и пилотами. Пилот должен вписываться в команду и чувствовать себя в ней комфортно».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Антонио Джовинацци
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Иван Матушкин
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Alfa Romeo о выборе Джовинацци: На нас не давили
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