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Формула 1 / Тесты Alfa Romeo во Фьорано Новости

Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года

Автомобиль в камуфляже проехал 100 километров по трассе во Фьорано

Alfa Romeo неожиданно показала машину 2022 года
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Команда Alfa Romeo провела на трассе во Фьорано, расположенной в непосредственной близости от фабрики Ferrari, выкатку болида 2022 года. За рулем машины сидел Валттери Боттас в черном шлеме.

Формально мероприятие было заявлено как съемочный день, однако сам автомобиль можно было увидеть только в камуфляже. По правилам, команда может использовать положенные для таких съемок 100 километров дистанции в целом на свое усмотрение, хотя подразумевается, что делается это именно для создания видео и фотоматериалов.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Фото: Davide Cavazza

Выкатка проходила в условиях дождя, который порой даже переходил в мокрый снег. Иными словами, это не были условия для того, чтобы показать лучшее время прохождения круга.

Сказать что-либо о новом болида достаточно сложно. Естественно, никакой дополнительной технической информации команда по случаю съемок не предоставила.

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Более того, даже на тестах в Барселоне мы скорее всего также увидим закомуфлированный болид, так как официальная презентация команды состоится только 27 февраля, уже после первых тестов в столице Каталонии.

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Валттери Боттас, Alfa Romeo C42

Фото: Davide Cavazza

Дополнительная информация: Франко Нуньес

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