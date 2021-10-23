Alfa Romeo не стала винить Джовинацци за отказ выполнить приказ

На Гран При Турции Антонио Джовинацци отказался выполнить приказ команды и пропустить вперед своего напарника Кими Райкконена. В Alfa Romeo полагали, что оказавшись впереди, финн также сможет обогнать Эстебана Окона и принесет команде очки. В итоге же Джовинацци финишировал 11-м, а Райкконен 12-м.

Босс Alfa Romeo Фредерик Вассер рассказал, что после Гран При прояснил отношения с итальянцем, но отказался публично обвинять его в нарушении приказа.

«В какой-то момент Кими атаковал сильнее, и мы попросили Антонио либо пропустить его, либо самому атаковать, – рассказал Вассер. – Пожалуй, он вел себя слишком консервативно, но я не хочу его винить. Однако дискуссия у нас была. Он немного запутался в том, насколько сильно может атаковать, он мог бы ехать быстрее. Но был слишком консервативен.

Очевидно, что мы потеряли очки, но винить Антонио я не хочу. Он придерживался плана, но когда выяснилось, что [шины позволяют] атаковать сильнее, ему потребовалось два-три круга, чтобы это понять. Так уж вышло».