Одна из марок концерна FCA – Alfa Romeo или Maserati – может запустить свой проект в чемпионате Формулы Е после перехода турнира на машины третьего поколения (это произойдет перед началом очередного сезона в конце 2022 года). О том, что этот вариант всерьез рассматривается руководством FCA, сообщает сайт The Race.

Не исключено, что такое развитие событий приведет к уходу марки Alfa Romeo из Формулы 1 – сейчас под этим названием выступает независимая от FCA, но тесно связанная с Ferrari команда Sauber. Нынешний контракт между итальянским брендом и швейцарским коллективом действует до конца этого года – и в СМИ уже появлялась информация, что возможность превращения Sauber в своего партнера изучала компания Renault.

Причина возможного изменения спонсорской политики Alfa Romeo – недавнее слияние FCA с французским концерном Peugeot Citroen Automobiles. Вскоре после этого пост генерального директора Alfa Romeo занял Жан-Филипп Импарато, ранее возглавлявший марку Peugeot. Импарато известен как сторонник электромобилей – в том числе гоночных электромобилей. «Если автоспорт не перейдет на электромоторы, он умрет», – сказал Импарато в позапрошлом году в интервью журналу Autocar.

В настоящий момент в Формуле Е уже присутствует один из брендов Stellantis – такое название получил концерн, ставший результатом слияния FCA и PSA. Марка DS является титульным партнером чемпионской команды Techeetah, в составе которой Антониу Феликс да Кошта выиграл турнир в прошлом сезоне.