Alfa Romeo хочет сохранить Райкконена. Но не в качестве пилота

Кими Райкконен завершит карьеру пилота Формулы 1 в конце нынешнего сезона. Финский гонщик говорит, что пока сам не знает, чем будет дальше заниматься в своей карьере. Босс его команды Фредерик Вассер хотел бы сохранить Райкконена в Alfa Romeo в качестве консультанта.

«Я видел, что у него уже есть предложения из других гоночных серий или вроде того, – сказал Вассер. – Но лучше дать ситуации успокоиться. Потом у нас будет время обсудить будущее. Я более, чем хочу оставить Кими в команде в каком-либо статусе, но ему нужно время.

Думаю, для него было бы ошибкой сейчас выбрать какой-то вариант. Ему надо успокоиться, чтобы понять, что такое решение значит и потом уж принимать его».

За три года в Alfa Romeo лучшим результатом Райкконена стало четвертое место. Вассер отметил, что хотя добиться серьезных результатов у Кими и команды не вышло, пилот проявил множество полезных качеств:

«Он принес в команду свой опыт, ведь он 20 лет выступал за чемпионские команды, боролся за титулы. Это сильно помогло нам в развитии. Я говорю не о ежедневных результатах, а в среднесрочном развитии.

К тому же, он сильно поднял имидж нашей команды».