Alfa Romeo и Sauber продолжат сотрудничество в 2021-м

Партнерство итальянского бренда с Sauber началось с 2018 году – первый сезон Alfa оставалась спонсором Sauber, со второго команда сменила имя на Alfa Romeo Racing.

Стороны не давали ни малейших намеков на возможное расставание, но официально о продолжении сотрудничества стало известно только в четверг утром.

При этом в объявлении не оказалось подтверждения пилотов, которые будут выступать за коллектив в следующем сезоне. Мнение экспертов склоняется к тому. что Кими Райкконен и Антонио Джовинацци проведут третий год подряд в качестве напарников.

Команда сохранит моторы Ferrari.

Одновременно Alfa Romeo представила ливрею для предстоящего уик-энда в Имоле. Она посвящена 110-летию итальянской марки и разработана дизайнерским ателье Centro Stile. В традиционную цветовую схему добавлен итальянский флаг и надпись «Рады новой встрече, Имола».