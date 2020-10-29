Alfa Romeo и Sauber продолжат сотрудничество в 2021-м
Команда из Хинвиля официально подтвердила, что в следующем сезоне Ф1 сохранит имя Alfa Romeo
Партнерство итальянского бренда с Sauber началось с 2018 году – первый сезон Alfa оставалась спонсором Sauber, со второго команда сменила имя на Alfa Romeo Racing.
Стороны не давали ни малейших намеков на возможное расставание, но официально о продолжении сотрудничества стало известно только в четверг утром.
При этом в объявлении не оказалось подтверждения пилотов, которые будут выступать за коллектив в следующем сезоне. Мнение экспертов склоняется к тому. что Кими Райкконен и Антонио Джовинацци проведут третий год подряд в качестве напарников.
Команда сохранит моторы Ferrari.
Одновременно Alfa Romeo представила ливрею для предстоящего уик-энда в Имоле. Она посвящена 110-летию итальянской марки и разработана дизайнерским ателье Centro Stile. В традиционную цветовую схему добавлен итальянский флаг и надпись «Рады новой встрече, Имола».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Команды
|Alfa Romeo
|Автор
|Адам Купер