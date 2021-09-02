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Формула 1 / Гран При Нидерландов Новости

Alfa Romeo готовится перейти на моторы Mercedes

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Связанная с Ferrari команда, по слухам, готовит сенсационный переход

Alfa Romeo готовится перейти на моторы Mercedes

Команда Формулы 1 Alfa Romeo готовится сменить поставщика силовых установок. Швейцарский коллектив под итальянским брендом намерен отказаться от услуг Ferrari и ведет переговоры с Mercedes.

Как сообщает швейцарское издание Blick, переговоры Alfa Romeo с Honda и Renault не привели к успеху. Alfa Romeo начала использовать моторы Ferrari еще в 2010 году под брендом Sauber. С тех пор у команд завязалось тесное сотрудничество. Сейчас Alfa Romeo пользуется технической поддержкой Ferrari и предоставляет места ее пилотам.

Вместе с переходом на новые силовые установки, Alfa Romeo готовится изменить и вектор выбора пилотов. На место завершающего карьеру Кими Райкконена должны взять Валттери Боттаса, сейчас выступающего за Mercedes, а воспитанника Ferrari Антонио Джовинацци может сменить протеже Mercedes Ник де Врис.

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