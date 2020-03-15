Alfa Romeo: Гонка без McLaren была бы нечестной

Команда McLaren первой столкнулась с коронавирусом. В Австралии у ее механика обнаружили заболевание, после чего британский коллектив принял решение не участвовать в этапе.

Спустя несколько часов все остальные команды проголосовали за отмену Гран При. По словам главы Alfa Romeo Фредерика Вассера, позиция McLaren стала для него ключевым фактором на голосовании.

«Конечно, нам как гонщикам обидно за такое решение, – сказал Вассер. – Но в первую очередь нужно думать о сотрудниках, о безопасности болельщиков, об имидже нашего спорта и наших спонсоров. Ну и, конечно, не нужно забывать о McLaren. Было бы просто нечестно выступать без них.

Мы очень старались успеть к Мельбурну, не только гоночная команда, но и сотрудники на нашей базе. Но это верное решение. Жаль только, что оно принято так поздно.

Это непростая ситуация, это проблема всего мира. А Формула 1 не является центром мира. Мы лишь следуем за тем, что происходит».

Дополнительная информация: Адам Купер