Alfa Romeo окончательно покинет Формулу 1 и попробует найти место в WEC

Компания Alfa Romeo не стали продлевать контракт о титульном спонсорстве с Sauber после того, как стартовало сотрудничество команды с Audi. И хотя сам ингольштадтский бренд официально дебютирует в Ф1 только в 2026 году, прошедший сезон стал для швейцарцев последним в красно-белой ливрее.

Как объяснил нынешний глава Sauber F1 Алессандро Алюнни Брави, Sauber теперь ждет «новая идентичность» на время двух переходных сезонов.

Читайте также: Формула 1 На машине Sauber до 2026 года не будет логотипов Audi

Между тем, в Alfa Romeo никогда не скрывали, что их привлекает программа в Ф1, так как она приносит хорошую отдачу инвестиций. Потому еще летом инсайдеры сообщили, что миланская марка договорилась с Haas и будет брендировать моторы на машинах американского коллектива.

Однако, как рассказал в интервью Motorsport.com генеральный директор компании Жан-Филипп Импарато, в действительности Alfa полностью покинет Формулу 1 и попробует найти похожую программу в другом гоночном чемпионате.

Говоря об истории с Haas, он подтвердил факт переговоров, но объяснил, что они носили лишь предварительный характер и ни к чему не привели: «Нам было неинтересно повторять то, что мы делали с Sauber. Это просто потребовало бы переклеить наклейки, что уже не было бы новой историей. Нас такое не привлекает.

Мы начали изучать другие возможности и быстро нашли их. У Alfa Romeo никогда не было связей с миром ралли, а два других бренда Группы Stellantis уже представлены в Формуле Е. Так что наше внимание переключилось на гонки WEC. С марафонскими соревнованиями у Alfa Romeo связаны замечательные воспоминания о прошлом».

Фото: Мартин У. Спетц Спорткар Alfa Romeo 33-TT-12 образца 1974 года

По словам Импарато, финальные очертания новой программы пока не определены, но – как и в случае с Формулой 1 – ставка делается на максимально эффективное использование средств.

«Чемпионат WEC сейчас вызывает большой интерес, – сказал он. – В этой связи довольно сложно определить требуемый для достижения наших целей уровень инвестиций

В 2015-м неконтролируемый рост расходов едва не погубил этот чемпионат, потому нам потребовалось время, чтобы все оценить. Но теперь у нас есть полная картина, и мы готовы начать новый проект».

Одним из вариантов для Alfa Romeo является партнерство с Peugeot, так как обе марки входят в Группу Stellantis. Однако результаты французов в марафонских гонках не вызывают оптимизма: за весь 2023 год команда смогла заработать всего один призовой кубок, а с нового сезона из-за дебюта в зачете гиперкаров новых марок конкуренция станет еще выше.

Фото: Ferrari Старт гонки WEC

При этом, по словам Импарато, его компания не испытывает никакого негатива в отношении Sauber, несмотря на отказ от дальнейшего сотрудничества.

«Я бы сказал, это были лучшие инвестиции в нашей истории, – сказал гендиректор. – Если говорить про окупаемость, то мы получили примерно по 20 евро на каждый вложенный.

Хотя, конечно, легкая досада присутствует. Мы покидаем команду, с которой сотрудничали шесть лет, и это были действительно особенные отношения».

Sauber еще не объявила, под каким официальным названием будет выступать в Формуле 1 в 2024 году.