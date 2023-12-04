Alfa Romeo окончательно покинет Формулу 1 и попробует найти место в WEC
Слухи о том, что итальянский производитель договорился с Haas о переименовании моторов Ferrari, оказались лишь слухами
Компания Alfa Romeo не стали продлевать контракт о титульном спонсорстве с Sauber после того, как стартовало сотрудничество команды с Audi. И хотя сам ингольштадтский бренд официально дебютирует в Ф1 только в 2026 году, прошедший сезон стал для швейцарцев последним в красно-белой ливрее.
Как объяснил нынешний глава Sauber F1 Алессандро Алюнни Брави, Sauber теперь ждет «новая идентичность» на время двух переходных сезонов.
Между тем, в Alfa Romeo никогда не скрывали, что их привлекает программа в Ф1, так как она приносит хорошую отдачу инвестиций. Потому еще летом инсайдеры сообщили, что миланская марка договорилась с Haas и будет брендировать моторы на машинах американского коллектива.
Однако, как рассказал в интервью Motorsport.com генеральный директор компании Жан-Филипп Импарато, в действительности Alfa полностью покинет Формулу 1 и попробует найти похожую программу в другом гоночном чемпионате.
Говоря об истории с Haas, он подтвердил факт переговоров, но объяснил, что они носили лишь предварительный характер и ни к чему не привели: «Нам было неинтересно повторять то, что мы делали с Sauber. Это просто потребовало бы переклеить наклейки, что уже не было бы новой историей. Нас такое не привлекает.
Мы начали изучать другие возможности и быстро нашли их. У Alfa Romeo никогда не было связей с миром ралли, а два других бренда Группы Stellantis уже представлены в Формуле Е. Так что наше внимание переключилось на гонки WEC. С марафонскими соревнованиями у Alfa Romeo связаны замечательные воспоминания о прошлом».
Фото: Мартин У. Спетц
Спорткар Alfa Romeo 33-TT-12 образца 1974 года
По словам Импарато, финальные очертания новой программы пока не определены, но – как и в случае с Формулой 1 – ставка делается на максимально эффективное использование средств.
«Чемпионат WEC сейчас вызывает большой интерес, – сказал он. – В этой связи довольно сложно определить требуемый для достижения наших целей уровень инвестиций
В 2015-м неконтролируемый рост расходов едва не погубил этот чемпионат, потому нам потребовалось время, чтобы все оценить. Но теперь у нас есть полная картина, и мы готовы начать новый проект».
Одним из вариантов для Alfa Romeo является партнерство с Peugeot, так как обе марки входят в Группу Stellantis. Однако результаты французов в марафонских гонках не вызывают оптимизма: за весь 2023 год команда смогла заработать всего один призовой кубок, а с нового сезона из-за дебюта в зачете гиперкаров новых марок конкуренция станет еще выше.
Фото: Ferrari
Старт гонки WEC
При этом, по словам Импарато, его компания не испытывает никакого негатива в отношении Sauber, несмотря на отказ от дальнейшего сотрудничества.
«Я бы сказал, это были лучшие инвестиции в нашей истории, – сказал гендиректор. – Если говорить про окупаемость, то мы получили примерно по 20 евро на каждый вложенный.
Хотя, конечно, легкая досада присутствует. Мы покидаем команду, с которой сотрудничали шесть лет, и это были действительно особенные отношения».
Sauber еще не объявила, под каким официальным названием будет выступать в Формуле 1 в 2024 году.
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