Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора

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Во вторник Alfa Romeo первой в Ф1 представила настоящую машину 2023 года – до того болельщикам демонстрировали лишь ливреи. Красно-черная раскраска новой С43 получила позитивные отзывы поклонников гонок, однако важный для команды день чуть не омрачила досадная накладка.

Как многим наверняка известно, профильные СМИ иногда получают доступ к изображениям чуть раньше официального объявления – но с условием эмбарго, то есть запрета на публикацию раньше оговоренного времени.

К слову, именно этот механизм порой становится источником утечек, которые происходят с завидной регулярностью.

В этот раз Alfa Romeo удалось сохранить свои изображения в тайне до прошедшей во вторник утром презентации – но без казуса все равно не обошлось. Оказалось, что пресс-служба разослала неверные изображения.

Дело в том, что титульным спонсором команды недавно стало онлайн-казино Stake. Но для тех Гран При, где реклама подобных контор запрещена законом страны, заранее подготовили альтернативный вариант ливреи C43 со стакерами Kick – это площадка для онлайн-трансляций, принадлежащая букмекеру.

Именно этот вариант и ушел в рассылку по чьему-то недосмотру. Оплошность в пресс-службе заметили уже после первых публикаций, после чего вежливо попросили издания заменить изображения на правильные.