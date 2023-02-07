Предыдущая / Ferrari официально озвучила имя своей новой машины Следующая / Как изменилась за год машина Alfa Romeo: сравнение С42 и С43
Формула 1 / Презентация Alfa Romeo Новость

Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора

Пресс-служба команды по ошибке разослала не совсем правильные изображения новой машины С43

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Alfa Romeo едва не подвела нового спонсора
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Во вторник Alfa Romeo первой в Ф1 представила настоящую машину 2023 года – до того болельщикам демонстрировали лишь ливреи. Красно-черная раскраска новой С43 получила позитивные отзывы поклонников гонок, однако важный для команды день чуть не омрачила досадная накладка. 

Как многим наверняка известно, профильные СМИ иногда получают доступ к изображениям чуть раньше официального объявления – но с условием эмбарго, то есть запрета на публикацию раньше оговоренного времени. 

К слову, именно этот механизм порой становится источником утечек, которые происходят с завидной регулярностью. 

В этот раз Alfa Romeo удалось сохранить свои изображения в тайне до прошедшей во вторник утром презентации – но без казуса все равно не обошлось. Оказалось, что пресс-служба разослала неверные изображения.

Дело в том, что титульным спонсором команды недавно стало онлайн-казино Stake. Но для тех Гран При, где реклама подобных контор запрещена законом страны, заранее подготовили альтернативный вариант ливреи C43 со стакерами Kick – это площадка для онлайн-трансляций, принадлежащая букмекеру.

Именно этот вариант и ушел в рассылку по чьему-то недосмотру. Оплошность в пресс-службе заметили уже после первых публикаций, после чего вежливо попросили издания заменить изображения на правильные. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Ferrari официально озвучила имя своей новой машины

Как изменилась за год машина Alfa Romeo: сравнение С42 и С43
Александр Кабановский Больше от
Александр Кабановский
СМИ: Бин Сулайем отказался от контроля над Формулой 1

СМИ: Бин Сулайем отказался от контроля над Формулой 1

Формула 1

СМИ: Бин Сулайем отказался от контроля над Формулой 1 СМИ: Бин Сулайем отказался от контроля над Формулой 1

Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться

Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться

Формула 1

Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться

Ferrari официально озвучила имя своей новой машины

Ferrari официально озвучила имя своей новой машины

Формула 1

Ferrari официально озвучила имя своей новой машины Ferrari официально озвучила имя своей новой машины

Sauber Больше от
Sauber
А что, так можно было? Смена правил не заставила Alfa переделать верхнюю защиту

А что, так можно было? Смена правил не заставила Alfa переделать верхнюю защиту

Формула 1
Презентация Alfa Romeo

А что, так можно было? Смена правил не заставила Alfa переделать верхнюю защиту А что, так можно было? Смена правил не заставила Alfa переделать верхнюю защиту

Техника: как конструкторы Alfa Romeo соединили в С43 идеи Red Bull и Ferrari

Техника: как конструкторы Alfa Romeo соединили в С43 идеи Red Bull и Ferrari

Формула 1
Презентация Alfa Romeo

Техника: как конструкторы Alfa Romeo соединили в С43 идеи Red Bull и Ferrari Техника: как конструкторы Alfa Romeo соединили в С43 идеи Red Bull и Ferrari

Баланс, задок и надежность Sauber. В Alfa Romeo раскрыли главные особенности C43

Баланс, задок и надежность Sauber. В Alfa Romeo раскрыли главные особенности C43

Формула 1
Презентация Alfa Romeo

Баланс, задок и надежность Sauber. В Alfa Romeo раскрыли главные особенности C43 Баланс, задок и надежность Sauber. В Alfa Romeo раскрыли главные особенности C43

Самое важное:

СМИ: Бин Сулайем отказался от контроля над Формулой 1

СМИ: Бин Сулайем отказался от контроля над Формулой 1

Формула 1

СМИ: Бин Сулайем отказался от контроля над Формулой 1 СМИ: Бин Сулайем отказался от контроля над Формулой 1

А что, так можно было? Смена правил не заставила Alfa переделать верхнюю защиту

А что, так можно было? Смена правил не заставила Alfa переделать верхнюю защиту

Формула 1

А что, так можно было? Смена правил не заставила Alfa переделать верхнюю защиту А что, так можно было? Смена правил не заставила Alfa переделать верхнюю защиту

Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться

Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться

Формула 1

Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться Риккардо: Гран При в Мельбурне ответит, хочу ли я вернуться

«Это не наш проект». В Cosworth сочли маловероятным новый альянс с Ford в Ф1

«Это не наш проект». В Cosworth сочли маловероятным новый альянс с Ford в Ф1

Формула 1

«Это не наш проект». В Cosworth сочли маловероятным новый альянс с Ford в Ф1 «Это не наш проект». В Cosworth сочли маловероятным новый альянс с Ford в Ф1

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.