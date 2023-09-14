Чжоу и Боттас продолжат выступать за Sauber в 2024 году

В случае с Валттери Боттасом продолжение выступлений за швейцарский коллектив практически не вызывал вопросов, так как его контракт после перехода из Mercedes изначально был составлен по формуле «2+1».

Будущее Чжоу Гуаньюя выглядело куда более неопределенным. В конце лета пошли слухи, будто китаец перестал представлять интерес для Sauber и ищет новое место. Кандидатами в Sauber (как с будущего сезона будет называться команда) считали лидера Ф2 Тео Пуршера и даже Фелипе Друговича.

Но в четверг перед Гран При Сингапура Alfa Romeo подтвердила, что продолжит сотрудничество с обоими нынешними пилотами еще на год.

«Решение продолжать наше приключение с неизменным составом пилотов является свидетельством тех инвестиций, которые мы сделали в этот проект, – приводит пресс-служба слова главы коллектива Алессандро Алюнни Брави. – В Ф1 ничто не меняется за одну ночь, и мы приняли осознанное решение сделать ставку на стабильность и продолжать сообща строить команду по ходу переходного периода.

Мы хорошо знаем таланты и умения Валттери и Чжоу – к тому же, они отлично работают сообща. Они близки по скорости и отлично разгоняют друг друга.

Валттери занимает роль лидера команды, побуждая всех нас выдавать свой максимум. Чжоу впечатлил нас своим прогрессом за два последних года, мы рассчитываем увидеть от него дальнейшее движение вперед в 2024-м.

Теперь дело за нами – нужно обеспечить пилотов быстрой машиной и обеспечить наилучшие условия, чтобы проявить себя».

Чжоу Гуаньюй, Alfa Romeo C43 Фото: Alfa Romeo

Сейчас Alfa Romeo занимает девятое место в Кубке конструкторов, опережая лишь AlphaTauri.

С 2024 года Sauber прекратит сотрудничество с итальянским автобрендом, а с 2026-го станет полноценной заводской командой Audi, которая уже сейчас занимается созданием силовой установки по новому регламенту. До этого времени швейцарцы продолжат использовать двигатели Ferrari.

Тео Пуршер останется в новом сезоне резервным гонщиком.

Таким образом, что в пелотоне-2024 по-прежнему нет никаких перемен в сравнении с нынешним, а интрига сохраняется лишь в отношении состава Williams и AlphaTauri.