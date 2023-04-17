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Alfa Romeo: Чжоу уже вышел на один уровень с Боттасом

Главный гоночный инженер команды Чеви Пухолар отметил, что к началу второго сезона китайский гонщик стал значительно сильнее

Филип Клерен
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Alfa Romeo: Чжоу уже вышел на один уровень с Боттасом
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Чжоу Гуаньюй стал единственным дебютантом Ф1 в сезоне-2022, когда в спорте радикально сменился регламент. Первый в истории гонщик чемпионата мира из КНР проявил себя уже в дебютном Гран При – он обогнал по ходу дистанции Льюиса Хэмилтона и финишировал десятым. 

Однако в целом по ходу своего первого чемпионата Чжоу явно не мог угнаться за своим партнером по Alfa Romeo, вице-чемпионом мира Валттери Боттасом. А вот в 2023 году китаец дважды в трех Гран При опередил напарника в квалификации, а очки в гонках каждый из них заработал по разу.

По мнению главного гоночного инженера Alfa Чеви Пухолара, сейчас уже можно говорить, что пилоты команды равны по силам. 

«Думаю, Чжоу стал заметно сильнее, – сказал он в Мельбурне. – Я бы сказал, что сейчас наши гонщики практически одинаково быстры. 

И это здорово для нас. Квалификация [в Австралии] вышла не идеальной, но пилоты в любом случае были очень близко, и это хорошо для команды».

Сам китаец после тестов говорил, что «очень здорово испытывать уверенность в преддверии первой гонки сезона – год назад у меня ее не было». 

Пухолар тоже отметил перемены во внутреннем настрое гонщика. 

«Он и правда стал более уверенным, – рассказал инженер. – Машина стала чуть иной [по сравнению с 2022 годом], резина тоже чуть изменилась, но вся команда осталась прежней.  

Прежде в работе мы делали ставку на Валттери, теперь же можем двигаться вперед, опираясь на двух пилотов. И это тоже добавляет ему [Чжоу] уверенности».  

В нынешнем чемпионате Alfa Romeo пока занимает восьмое место – в очень плотной средней группе пелотона она выглядит далеко не столь здорово, как год назад.

«Нет сомнений, что три или четыре команды сейчас быстрее всех остальных, – отметил Пухолар, говоря о расстановке сил. – А вот дальше все очень плотно. Оставшиеся очки может заработать любой, и наша цель именно в этом. 

Мы не слишком далеки от того, чтобы достичь ее. Все решают небольшие детали, в середине пелотона все зависит именно от них».

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