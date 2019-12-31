Alfa Romeo: Авария в Спа едва не решила судьбу Джовинацци

Первая половина дебютного сезона в Формуле 1 у Антонио Джовинацци не складывалась и выглядела слабо на фоне результатов напарника Кими Райкконена.

Итальянец мог набрать хорошие очки на Гран При Бельгии, но вылетел в стену на предпоследнем круге – это случилось как раз в тот момент сезона, когда в Alfa Romeo задумались о составе на 2020-й. Однако уже неделю спустя после гонки в Спа Джовинацци удалось впечатлить команду, когда он финишировал девятым в Монце.

«Это стало большим потрясением для всех в команде, потому что была хорошая возможность набрать очки, – сказал Вассер Motorsport.com про аварию в Спа. – Антонио шел на хороший результат, а на одном из последних кругов разбил машину.

У нас был жесткий разговор с Антонио, потому что такие вещи могут решить судьбу твоей карьеры. Мы думали о будущем. Через неделю нам пришлось сесть за стол переговоров, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию, и он отреагировал очень здорово».

По словам Вассера, он опасался, какое влияние может оказать Гран При Италии на Джовинацци – тогда впервые за восемь лет в Монце на старт вышел итальянский пилот. Однако боссу команды понравилось, как Антонио справился с трудностями.

«Столько давления, толпы гостей, домашняя для Alfa Romeo гонка, много вопросов о событиях гонки в Спа на пресс-конференции. Он здорово справился, выдержал прессинг. В Монце и Сингапуре он тоже отработал хорошо – было приятно видеть Антонио лидером в гонке. Он здорово отреагировал на случившиеся события», – сказал Вассер.

Форма Джовинацци во второй половине сезона была намного сильнее, чем в первой – особенно стабильность в гонках. Вассер рассказал, что этим итальянец заслужил место рядом с Кими Райкконеном на 2020 год.

«Было очень важно, как он действовал в Монце, – повторился он. – Это был настоящий шаг вперед. Проблема для Антонио была в том, что мы были ниже по скорости, когда он оказывался высоко. Можно опережать своих напарников, но это замечается гораздо меньше, если речь идет о позициях во второй десятке. Если же борьба идет за шестое или седьмое место, то все о вас говорят».