Алези вновь вступился за Ferrari: Бинотто строит чемпионскую команду
По мнению бывшего гонщика, у нынешнего руководителя Скудерии почти получилось создать чемпионскую команду. Нужно лишь еще немного подождать
Команда Ferrari остается самой успешной из всех коллективов в истории Формулы 1, однако сейчас мы наблюдаем период, когда Скудерия очень давно остается без титула. В 2019 команду возглавил Маттиа Бинотто, и хотя в тот год пилоты команды еще пытались бороться за победы, 2020 и 2021 годы стали для нее провалом.
2022 год начался позитивно, у Скудерии, наконец, появилась быстрая машина, но из-за поломок, стратегических ошибок и, порой, по вине гонщиков Ferrari вновь уступает соперникам.
Виноват ли в этом Бинотто? Нет, уверен экс-пилот Ferrari Жан Алези.
«Мы видели, что во времена Жана Тодта и Михаэля Шумахера в Ferrari сложилась уникальная структура, которая приводила к победам, – сказал Алези в интервью Guardian. – Именно это сейчас пытается сделать Бинотто. Он приглашает новых людей, свежую кровь. И на все это требуется время.
Они уже проделали отличную работу, создав действительно быструю машину. Сейчас все их проблемы связаны только с самыми незначительными деталями. Им необходимо поправить эти маленькие штрихи, но на это требуется время».
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