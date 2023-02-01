Алези стал президентом автодрома «Поль Рикар»

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Информацию о новом назначении Жана Алези пресс-служба гоночного комплекса опубликовала в среду.

58-летний пилот, который провел в Ф1 более двух сотен гонок и одержал одну победу, с 2017 года был послом трассы в Ле-Кастелле, а теперь возглавил ее.

По воспоминаниям самого Жана, родившегося в Авиньоне – это примерно в 80 км от автодрома, – он впервые приехал сюда еще ребенком в 1972 году вместе со со своим отцом Франко, который выступал в местных соревнованиях. Позже Алези закончил местную гоночную школу, а в 1989-м именно в Ле-Кастеле провел свой дебютный Гран При Ф1, в котором финишировал четвертым.

«Это назначение – большая честь для меня, – сказал Алези. – Именно на трассе "Поль Рикар" я начал карьеру, именно здесь зародилась моя страсть к гонкам. Вспоминая, как приезжал сюда в молодости, я никогда не мог себе представить, что позже займу такую должность. Похоже, это моя судьба».

В Ле-Кастелле с 1971 по 1990 года проходил национальный Гран При Формулы 1. Этап вернулся в 2018-м, однако его организация вызвала серьезные нарекания из-за транспортных сложностей: узкие дороги Прованса не справились со своей задачей, когда на них разом устремились десятки тысяч зрителей.

В 2023-м французский этап вылетел из календаря чемпионата мира.