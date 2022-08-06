Алези призвал поклонников простить Ferrari
По словам экс-пилота Скудерии, в данном случае критика никак не поможет Ferrari победить в гонках
В сезоне 2022 года Ferrari обладает одной из лучших машин в чемпионате, что подтверждается в том числе внушительным доминированием в квалификациях. Однако гонки чаще складываются в пользу соперников из Red Bull.
У красных машин то подводит техника, то ошибаются пилоты, то команда выбирает странную стратегию. Последнее случилось в Гран При Венгрии, где Шарль Леклер упустил победу и важные очки именно из-за неочевидного выбора шин.
На сей раз в защиту Скудерии выступил их экс-пилот Жан Алези.
«Этот сезон напоминает американские гонки, что само по себе усиливает эмоции, – заявил Алези итальянской прессе. – Мечты о победах моментально сменяются на надежды смягчить поражение, что мне напоминает футбольные драмы.
Я очень переживал. Когда смотрел гонку в Венгрии. Команда допустила ошибки еще до того, как решилась на неверную тактику. Однако критиковать легко, но это никак не утешит поклонников и не поможет команде. Хотя я и понимаю то, как все расстроились: в нашем спорте все на эмоциях, все основано на чувствах».
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