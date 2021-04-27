Самым ярким эпизодом состоявшегося на минувших выходных исторического Гран При Монако стало столкновение в борьбе за лидерство между экс-пилотом Ф1 Жаном Алези и трехкратным победителем «Ле-Мана» Марко Вернером. Немец, управлявший Lotus 1976 года, подтолкнул Ferrari 1974 года, на которой выступал Алези. В итоге машина француза была разбита – а Вернер, финишировав первым, был оштрафован и в итоговом протоколе стал только третьим.

«В целом это был великолепный опыт, – прокомментировал Алези свое выступление. – И я обещаю, что обязательно вернусь и доведу до конца это дело.

Если говорить о гонке, то Вернер толкнул меня не один раз. Само собой, я понимал, где перед аварией я замедлился, так как не попал в передачу. Ничего такого не было. Просто после выхода из последнего поворота на первой передаче я старался переключаться на вторую мягко, чтобы нагрузки на коробку не были слишком высокими.

После аварии я был очень расстроен. Прежде всего потому, что эти машины – настоящие произведения искусства. И они не должны разбиваться об отбойник из-за того, что у кого-то не хватает уважения к этой технике. Я считаю, что у исторических гонок есть определенный дух, и мы должны его придерживаться – но мой соперник явно в этом не силен.

Извинился ли он после гонки? Нет – он был уверен, что во всем прав. Спору нет, он был быстр – но думаю, для него было логичнее организовать классическую атаку на торможении, чем подталкивать меня сзади. Но что-то ему не хватило смелости разогнаться у меня за спиной в туннеле и пойти в атаку перед шиканой на набережной. Думаю, он специально меня подтолкнул. Тут еще стоит отметить, что Ferrari привезла две оригинальных машины 312 В3, в то время как в распоряжении других были машины, которые можно было бы назвать репликами – и такие пилоты могли позволить себе больше рисковать.

Но в целом событие было великолепным. 312 В3 – просто ракета, она невероятно динамична благодаря малой массе и мощности оппозитного мотора. И надо быть крайне осторожным – в быстрых поворотах машина порывается заскользить всеми четырьмя колесами. Надо действовать расчетливо, ведь в Монако отбойники так близко. Приходится менять свою манеру езды, чтобы избежать ненужных рисков…»