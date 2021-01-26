Алези попрощался с Ferrari

В середине 90-х Жан Алези был лидером Ferrari, и хотя ему удалось всего раз выиграть гонку на алой машине, тифози до сих пор с теплотой вспоминают гонщика.

Увы, сыну Жана о таких почестях приходится только мечтать – Джулиано так и не смог всерьез заявить о себе. Ему удавалось побеждать в «младших» сериях, но после перехода в Ф2 стало ясно, что скорости отца у гонщика нет. За два сезона он ни разу не смог пробиться на призовой подиум.

В понедельник Алези-младший стал участником тестов Скудерии во Фьорано, впервые в карьере сев за руль машины Ф1. Однако сразу после этой сессии объявил о расставании с легендарной маркой и ее Академией.

«Хочу поблагодарить Ferrari за эту фантастическую возможность, – сказал он пресс-службе. – Сесть в кокпит SF71H было невероятно здорово, как и проехать на этой машине по трассе на глазах отца – да еще с тем же номером [28], что был у него.

Если говорить об управляемости, то контролировать эту машину совсем не сложно, а вот мощность просто потрясла меня – кажется, что она просто бесконечна. Эффективность тормозов тоже поражает.

Тесты стали для меня самым лучшим способом попрощаться с Ferrari. Теперь меня ждут новые приключения в Азии, и мне уже не терпится начать их».

Джулиано входил в Академию Ferrari с 2016 года, когда дебютировал в серии GP3. За всю карьеру он выступал только в формульных чемпионатах. Можно предположить, что под приключением в Азии гонщик имеет в виду марафонский чемпионат AsLMS, который возьмет старт в середине февраля в Дубае.