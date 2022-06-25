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В последнее время боссы Формулы 1 из Liberty Media явно обозначили стремление серьезно переписать календарь – сократить число классических европейских этапов и заменить их новыми, преимущественно городскими. Достаточно вспомнить саудовскую Джидду, Майами или новый проект в Лас-Вегасе.

В этой связи, как поговаривают, останутся без Ф1 трассы в бельгийском Спа и французском Ле-Кастелле. Организаторам культового Гран При Монако промоутеры чемпионата выставили очень жесткие условия продления контракта – и пока не ясно, примут ли их в княжестве.

Одновременно генеральный директор Ф1 Стефано Доменикали предложил идею новой городской гонки в Ницце.

По мнению популярного пилота 90-х Жана Алези, все это не слишком подходит для Европы, где привыкли гоняться на автодромах.

«Сейчас мы видим все больше уличных трасс, особенно в Формуле Е, – приводит слова Алези, сказанные на встрече с национальными СМИ, издание Nicematin. – У них тренировка, квалификация и гонка проходят за один день. В Формуле 1 традиции совсем другие.

На Ближнем Востоке гонки Ф1 имеют огромное значение с точки зрения популяризации города и всей страны. Это же касается и Майами. Фактически, там построили вокруг стадиона полноценную городскую трассу. Но если честно отвечать на главный вопрос, то у нас – во Франции, в Италии – я с трудом могу представить себе гонку Ф1 в городе».

Жан сделал оговорку по поводу Гран При Монако – единственного на настоящий момент европейского этапа, который проходит на уличной трассе.

«У Монако особый статус, – согласился экс-пилот Ferrari. – Это совершенно нетипичная трасса, она историческая. Туда Формула 1 регулярно приезжала с момента основания чемпионата мира [в 1950 году*].

У меня нет информации о том, как сейчас проходят переговоры, так что по этому поводу я ничего не могу сказать».

Формула 1 потеряла французский этап в 2009 году, с 2018-го он возродился на трассе «Поль Рикар», где каждый год возникают невероятные транспортные сложности из-за узости окрестных провинциальных дорог. В этом сезоне гонка пройдет 24 июля.

*Гран При Монако не было в календаре Ф1 лишь в 1951-54 годах, а также в «ковидном» 2020-м