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Формула 1 Новости

Алези не поверил в победу Mercedes до конца сезона

По мнению француза, серебристый болид просто не способен выигрывать гонки

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Алези не поверил в победу Mercedes до конца сезона
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В последних Гран При гонщики Mercedes регулярно финишируют на подиумах, а в Венгрии Джордж Расселл даже принес команде первый в этом сезоне поул.

Этот успех так вдохновил главу Mercedes Тото Вольфа, что он понадеялся, что до конца года даже на неудачном «беспонтонном» болиде его пилотам удастся выиграть хотя бы один Гран При. Эти надежды не имеют под собой оснований, считает экс-пилот Ф1 Жан Алези.

«В начале сезона все были просто шокированы формой Mercedes, – признался Алези изданию Give Me Sport. – Когда мы увидели их необычный болид на тестах в Бахрейне, то подумали: ну все, они опять всех порвут, расходимся. Но круг за кругом становилось понятно, что у них просто нет скорости.

Странно видеть семикратного чемпиона Льиса Хэмилтона так далеко позади. Конечно, его способности работать с инженерами и улучшать болид феноменальны, и результат мы уже видели в Венгрии, где Джордж Расселл взял поул, а Льюис вновь финишировал на подиуме.

Но по правде сказать, если у болида врожденные проблемы, то их уже не исправишь. Можно придумать какой-то технический компромисс, но в Формуле 1 компромиссы не дают побед. Так что я не представляю, чтобы до конца года они смогли выиграть хоть одну гонку при нормальных обстоятельствах».

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