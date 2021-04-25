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Формула 1 / Новость

Алези на Ferrari стартовал в историческом Гран При Монако. Само собой, ничего хорошего из этого не вышло

Автор:
, Главный редактор

Еще один известный гонщик прошлого отправил француза в стену, а, получив штраф, выразил свой протест на подиуме

Алези на Ferrari стартовал в историческом Гран При Монако. Само собой, ничего хорошего из этого не вышло

Жан Алези, выступавший за Ferrari в первой половине 90-х годов, был любим болельщиками Скудерии – однако оказался в составе итальянской команды в период заметного спада результатов. Поэтому за рулем красных болидов француз крайне редко мог бороться за победу, а когда это и происходило – нередко становился жертвой поломок. В итоге за 5 лет выступлений Алези смог выиграть только одну гонку.

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В эти выходные 56-летний гонщик принял участие в ежегодном историческом Гран При Монако – причем за рулем болида Ferrari. Правда, не одного из тех, которыми управлял в гонках сам – а автомобиля 312B3, построенного для чемпионата 1974 года.

В квалификации француз больше 2-х секунд уступил победителю – Марко Вернеру, трехкратному победителю «Ле-Мана», выступавшему на построенном для сезона 1976 года Lotus 77. Однако благодаря отлично выполненному старту Алези смог опередить немца и возглавить гонку. Некоторое время ему удавалось удерживать лидерство, хотя находившийся за спиной француза Вернер был явно быстрее. В итоге это привело к контакту на стартовой прямой, после которого Ferrari врезалась в стену.

 

Вернер первым пересек линию финиша, но был оштрафован и передвинут на 3-е место (победителем был объявлен Майкл Лайонз, выступавший на McLaren M26 второй половины 70-х). Немецкий гонщик принял штраф близко к сердцу – хотя он и пришел в зону награждения, но не стал занимать нижнюю ступеньку подиума и отказался принять кубок за 3-е место.

Примечательно, что по ходу уик-энда получили повреждения обе Ferrari 312B3, которые были заявлены на исторический Гран При. Вторую машину еще по ходу тренировок приложил об отбойник другой французский экс-пилот Формулы 1 – Рене Арну, выступавший за Скудерию в начале 80-х.

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Феттель: Предпочел бы плавать с гонки на гонку на корабле

Предыдущая новость

Феттель: Предпочел бы плавать с гонки на гонку на корабле
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Об этой статье

Серия Формула 1
Автор Кирилл Качнов

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