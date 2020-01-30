Алези: Леклер точно скоро станет чемпионом
Бывший пилот Ferrari уверен в скором успехе новой звезды Маранелло.
Шарль Леклер завоевал семь поулов и одержал две победы на второй год в Формуле 1, дебютировав в составе Ferrari. Монегаск опередил своего напарника Себастьяна Феттеля по очкам и завершил чемпионат на четвертом месте.
По окончании сезона-2019 Леклер подписал новый пятилетний контракт с Ferrari. Жан Алези, выступавший за Скудерию в 1990-х, считает, что монегаску не далеко до чемпионского титула.
«Он точно скоро станет чемпионом мира», – сказал Алези в интервью Rai Radio 2.
В последнее время Алези постоянно посещает Гран При благодаря выступлению своего сына Джулиано в Формуле 2. И, наблюдая гонки вблизи, француз не согласен с утверждением, что Ф1 стала более скучной, чем ранее.
«Не правда, что она стала скучнее, просто мы смотрим на нее по-другому, – сказал Алези. – Мы стали более испорченными. Пилоты готовы и тренированы, машины мощны и быстры. В Формуле 1 всегда отличные сражения, и мне она до сих пор нравится».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Алези: Леклер точно скоро станет чемпионом
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