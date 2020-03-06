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Формула 1 / Новость

Алексей Попов предложил разделить гонки Формулы 1 надвое ради «поколения тик-тока»

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Алексей Попов предложил разделить гонки Формулы 1 надвое ради «поколения тик-тока»
6 мар. 2020 г., 14:53

Российский комментатор Формулы 1 выступил с идеей изменить правила Гран При. Вместо одной гонки длительностью полтора часа Алексей Попов предложил устраивать два коротких заезда

Комментатор Формулы 1 на телеканале «Матч ТВ» Алексей Попов придумал, как сделать автоспорт более привлекательным для молодого поколения. Свою идею российский журналист высказал в интервью сайту «Гол».

«Более молодое поколение живет в другом мире, – заявил Попов. – Это поколение тик-тока, то есть пятнадцатисекундных клипов. Нужно, чтобы все быстро произошло – это предел времени, в течение которого сохраняется концентрация.

При этом я не обвиняю никого, мне не хочется становиться дедом. Я считаю проблемой, что Формула 1 не может реформироваться и вместо одной длинной гонки проводить две короткие. Пусть лучше будут обвязки или еще чего-то – кому надо, тот переключит. Но сама гонка должна быть короче – люди не в состоянии сейчас удержать ее полностью.

Я большой фанат хоккея, но считаю, что три периода – это перебор, они изжили себя. Я бы в футболе вместо двух [таймов] по 45 [минут] сделал два по 30 [минут], никто бы не проиграл от этого. Предвижу реакцию на мои слова: ничего не понимаю и так далее. Нет. Знаете, кто не реформируется, тот проигрывает».

Сейчас гонки Формулы 1 длятся от 305 до 310 километров. Обычно одна гонка занимает полтора часа. Предельная длительность заезда ограничена двумя часами: если Гран При не успевает финишировать за 120 минут, гонку останавливают принудительно.

Раньше большинство чемпионатов проводили по одной гонке за уикенд, но сейчас все больше гоночных серий по всему миру отказывается от этого формата и переходит на стандарт двух или даже трех гонок за выходные. В частности, по две гонки за уикенд проводят в DTM, WTCR и на отдельных этапах IndyCar. В 2020 году в рамках эксперимента сдвоенная гонка пройдет в американском первенстве NASCAR.

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